13 Reasons why EN VIVO: HOY se estrena la temporada 4 de la serie de Netflix

13 Reasons why (Por trece razones) llega a su fin este 5 de junio al estrenar su cuarta temporada a nivel mundial mediante la plataforma de Netflix. El drama juvenil que es basada en la novela de la estadounidense Jay Asher, gira entorno a una estudiante que se suicida en medio de varios fracasos en su vida. Asimismo, se revela las 13 razones por la que toma esa decisión por medio de una cinta que fue grabada por Hannah.

Mediante varios hechos que sucedieron en la primera temporada, la serie automáticamente ganó millones de seguidores por la excelente historia que se transmitió desde su estreno en 2017. Dado a su gran éxito, Netflix renovó para la segunda entrega con nuevas historias.

Asimismo, el resultado fue óptimo para la segunda y tercera temporada, siguiendo como personajes principales: Clay Jensen, Jessica, Justin, entre otros más. La producción en general tuvo como resultado que tenga varias nominaciones, siendo ganadores del premio a Television Academy Honors.

Sin más preámbulo, te mostramos todos los detalles que debes de saber sobre la serie estadounidense que revolucionó las series del género drama en Netflix.

Horarios de estreno de 13 Reasons why

Es importante recordar que la temporada 4 de 13 Reasons why se estrenará en la madrugada de este viernes.

Estados Unidos: 1:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

México: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

España: 10:00 a.m.

Italia: 10:00 a.m.



¿Qué pasará en la cuarta temporada de 13 Reasons why?

Según fuentes internacionales, a raíz del tráiler oficial que mostró Netflix en sus redes sociales, se pudo mostrar diversas escenas.

Pero, ¿qué pasará con Tyler? En el final de la tercera temporada, este personaje se situó en un barco pesquero en donde sacó desde las aguas unas armas. Esto sería usado en una masacre en el baile de primavera. ¿podrá lograr su cometido?

¿Quién es Clay Jensen?

Clay Jensen es un estudiante de la preparatoria Liberty High School y es el personaje principal de la seire de Netflix. Fue amigo cercano y enamorado de Hannah Baker. Tras el fallecimiento de Baker, trata de reconstruir la historia de ella para descubrir qué la llevó al suicidio.

Un latino aparece en la última temporada

Un personaje latino aparece en la temporada final de 13 Reasons Why. Es nada más y nada menos que el actor de origen dominicano JanLuis Castellanos, quien da vida un jugador de fútbol llamado Diego Torres.

¿Quiénes son los personajes principales?

Dylan Minnette (Clay)

Alisha Boe (Jessica)

Brandon Flynn (Justin)

Grace Saif (Ani)

Miles Heizer (Alex)

Christian Navarro (Tony Padilla)

Ross Butler (Zach)

Devin Druid (Tyler)

Amy Hargreaves (Lainie Jensen)

Anne Winters (Chloe)

Brenda Strong (Nora Walker)

Mark Pellegrino (Bill Standall)

Josh Hamilton (Matt Jensen)

Katherine Langford (Hannah Baker)

Christian Navarro (Tony Padilla)

Alisha Boe (Jessica Davis)

Justin Prentice (Bryce Walke)

¿De qué trata 13 Reasons why?

'13 reasons why' se basa en la novela de Jay Asher que lleva el mismo título. Llega a la pantalla chica en el 2017 y relata la historia de una adolescente que deja trece grabaciones en las cuales cuenta el motivo de no vivir más.

¿Cuándo se estrena 13 Reasons why?

La última temporada de la exitosa serie de Netflix se estrenará el 5 de junio, luego de dos entregas que tuvieron una gran acogida por su público.

Argentina: 05.00 horas

México: 03.00 horas

Estados Unidos: 01.00 horas

Portugal: 04.00 horas

Colombia: 03.00 horas

Chile: 04.00 horas

España: 10.00 horas

Perú: 03.00 horas

¿Cómo murió Monty?

Para esta lamentable pérdida del personaje, debemos de trasladarnos hacia la tercera temporada, ya que durante el interrogatorio de Ani, el oficial Standall, (padre de Alex) reveló que Monty fue encontrado muerto en su celda después de ser arrestado por el abusó que cometió contra Tyler. Por otro lado, no dieron detalles exactos sobre su deceso.

¿Qué novedades habrá en la cuarta temporada?

En la continuación de la historia, se muestra como se buscar esclarecer el crimen cometido por Bryce. Sin embargo, la historia tiene un giro inesperado, ya que hay un personaje que sabe toda la verdad y tiene intensiones de contar absolutamente toda la verdad.