Spiderman: Los Simpson aparecen en reciente cómic del superhéroe de Marvel [FOTOS]

Los Simpson siempre se han caracterizado por dedicar episodios a personajes de Marvel. Por ejemplo, el capítulo "Papá furioso" muestra a Homero interpretando a Hulk. Ahora ocurrió en viceversa, dado que en el reciente cómic de Spiderman aparecen miembros de la familia amarilla.

En The Amazing Spider-Man #600, el hombre araña sufre de una crisis de identidad. Para solucionar sus problemas, el arácnido acude a la consulta de un psicólogo. En ese momento, los fanáticos se llevan una gran sorpresa.

Cuando el superhéroe entra al consultorio, se da cuenta que el especialista está viendo un programa de televisión que se nos hace familiar.De color rosa en vez de su clásico amarillo, se puede ver en la pantalla del televisor a Bart y Homero, integrantes de Los Simpson.

(Foto: Marvel)

Aunque eso no es todo ya que la historia hace sospechar que el doctor que atiende a Peter Parker es Stan Lee. Esto se puede apreciar cuando se ven los títulos de la facultad en la consulta.

No obstante, los seguidores recuerdan que esta no es la única aparición de la familia de Springfield en el universo de Marvel. Bart, Milhouse, Nelson y Lisa hicieron un cameo en un número reciente de The Inmortal Hulk, publicado en febrero de 2020.

Asimismo, es importante mencionar, que en Los Simpson: la película, Homero tiene como mascota a un cerdo a quien lo llama como 'puerco araña', en clara mención a Spiderman.