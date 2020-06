Spiderman: Into the Spider-Verse 2 inicia su producción, según jefe de animación

Spiderman: Into the Spider-Verse 2 ha sido catalogada como una de las mejores películas producidas por Marvel en colaboración con Sony tras su estreno en 2018. El filme ganó un Óscar como mejor cinta animada.

Para alegría de sus fanáticos, el jefe de animación, Nick Kondo, anunció a través de su cuenta de Twitter que ya se inició la producción de una segunda secuela. “¡Primer día de trabajo!”, se lee en el post.

Asimismo, Kondo agregó un video en la publicación, en la que se detalla que Spiderman: Into the Spider-Verse 2 se estrenaría en 2022 tras una serie de retrasos por la pandemia de coronavirus.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF