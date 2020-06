Regalo en cuarentena: DC Comics realizará convención virtual gratuita para sus fanáticos

En tiempos del nuevo coronavirus, Warner Bros. ofrecerá una experiencia única a los fanáticos de DC Comics y organizará el DC FanDome, evento virtual y gratuito inspirado en el Multiverso DC. Fantástico, ¿no?

DC FanDome se desarrollará el 22 de agosto y transportará a los aficionados al interior del Multiverso DC con novedades y curiosidades de Warner Bros sobre películas, series, programas de televisión y videojuegos.

De acuerdo con Ann Sarnoff, presidente y director ejecutivo de Warner Bros, DC FanDome "brindará a los fanáticos de todo el mundo una forma emocionante e incomparable de conectarse con todos sus personajes favoritos de DC, así como el increíble talento que les da vida en la página y la pantalla".

Con acceso por 24 horas seguidas desde el portal DCFanDome.com, en este espectáculo inmersivo podemos interactuar con los actores y actrices de conocidas producciones como Aquaman, The Batman, SHAZAM!, Titans, The Flash y Wonder Woman 1984, entre otras.

DC FanDom: ¿cómo estará organizado?

DC FanDome tendrá seis áreas diferentes y completamente programadas. Según el comunicado publicado por DC Comics, la principal zona es el Salón de los superhéroes, donde se observará "programación especial, paneles y revelaciones de contenido de una amplia variedad de películas, series de televisión y juegos, disponibles en varios idiomas".

Desde el Salón de los superhéroes los fanáticos del Multiverso DC podrán explorar estos cinco mundos adicionales:

DC WatchVerse

Tendrás acceso a contenido imperdible. Habrán desde paneles y proyecciones exclusivas hasta imágenes detrás de cámaras de los largometrajes, series de TV y videojuegos de DC Comics.

DC YouVerse: aventúrate

Tú eres la estrella. En este universo se proyectarán los contenidos más asombrosos creados por los fanáticos del Multiverso DC.

DC KidsVerse

¿Necesitas una manera de entretener a tus hijos por varias horas? Este es el mundo especialmente creado para ello. Se presentará una amplia gama de activaciones familiares para los seguidores más jóvenes.

DC InsiderVerse

Inspirada en la creatividad. En esta área varios históricos artistas de DC darán la bienvenida. Ellos estarán acompañados por Jim Lee, director creativo de DC, Walter Hamada, presidente de la producción cinematográfica basada en DC, y Greg Berlanti, productor ejecutivo y creador de DC TV Arrowverse.

DC FunVerse: aprovecha

Comparte tu experiencia DC FanDome en las redes sociales. Aquí puedes crear tu versión de la armadura dorada de Wonder Woman 1984 y del Batimóvil. Habrá una tienda en línea llena de productos, incluidas algunas ediciones limitadas.