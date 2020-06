Game of Thrones se convierte en la mejor serie de HBO tras vencer a Westworld

El sitio web estadounidense de reseñas para cine y televisión, Rotten Tomatoes, organizó un concurso de las mejores series de HBO en el cual participaron Game of Thrones, Band of Brothers, Los Soprano, The Wire, Westworld, Boardwalk Empire y Chernobyl, entre otros.

Juego de Tronos fue la ganadora y se impuso sobre el resto de sus competidores con una gran diferencia de votos. El resultado ha sorprendido a todos por vencer a los favoritos.

Game of Thrones derrotó a Westworld en la final y los seguidores estallaron de alegría en redes sociales. Eso demuestra que los fanáticos quedaron cautivados con las ocho temporadas de la producción del canal Home Box Office.

After six intense rounds, ours users voted #GameofThrones as the greatest HBO Original Series: https://t.co/YRDFo6VH8J pic.twitter.com/N3RD6dTjDA

La serie está basada en las novelas escritas por George R. R. Martin que tratan temas sobre fantasía medieval, lucha de poder, política y valores.

Es importante mencionar que Game of Thrones se desarrolla en un mundo ficticio medieval donde hay Siete Reinos y tres líneas argumentales. La primera es la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles que aspiran al Trono de Hierro.

The Finals are here and it's #Westworld vs #GameofThrones. Who will take home the crown as the greatest HBO Original series? https://t.co/VGQTPQMcQp