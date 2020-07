Marvel: escena de Hulk y Black Widow en "Avengers: Infinity War" se filtra en redes [VIDEO]

"Avengers: Endagme" generó mucha taquilla en los cines de varios países del mundo y recibió gran aceptación por parte de los seguidores de Marvel. No obstante, la triste noticia en esta trama fue la muerte de Tony Stark.

Los fanáticos han aprovechado la cuarentena para ver las películas del UCM en casa. Por eso, hace poco se descubrió un error en la cinta "Los vengadores: el juego final" que los cibernautas divulgaron por redes sociales y para la mayoría resultó una gran sorpresa.

Ahora, un inédito momento de Marvel se filtró en Twitter, pero de "Avengers: Infinity War". El usuario @bork_21 publicó una escena eliminada del mencionado filme en el que se muestra cuando Black Widow conoce a Hulk.

I love Infinity War, but we deserved to see Smart Hulk’s transformation in the final film. pic.twitter.com/UnbAjH3lE0