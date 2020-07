Marvel Studios realizaría su propio evento virtual [VIDEO Y FOTOS]

Las redes sociales se enloquecieron cuando distintos medios estadounidenses informaron que los directivos de Marvel estarían pensando no participar en la Comic Con 2020, evento online que se realizará del 22 al 26 de julio.

A pesar de que Marvel Studios no emitió ningún comunicado al respecto, algunos fanáticos indicaron que la compañía liderada por Kevin Feige no participaría de dicha convención porque no tendría muchas novedades para presentar al mundo.

Ahora, nuevos rumores llegan desde Hollywood. Según Deadline, Marvel podría organizar una conferencia virtual para proyectar avances de sus producciones, como Black Widow, Falcon & Winter Soldier, Eternals, entre otras, vinculadas a la esperada Fase 4 del UCM.

¿Marvel sigue la línea de DC Comics?

Warner Bros. anunció que el próximo sábado 22 de agosto ofrecerá una experiencia sin precedentes a los seguidores de DC Comics, ya que organizará el DC FanDome, conferencia virtual y gratuita inspirado en el Multiverso DC.

"(El DC FanDome) brindará a los fanáticos de todo el mundo una forma emocionante e incomparable de conectarse con todos sus personajes favoritos de DC, así como el increíble talento que les da vida en la página y la pantalla", explicó Ann Sarnoff, presidente de Warner.

Comic Con 2020

La Comic Con 2020 contará con más de 300 paneles y se transmitirá del 22 al 26 de julio por su canal de YouTube. Las presentaciones más esperadas son The Walking Dead, Los Simpson y del reparto de Star Trek.