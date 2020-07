Se confirma que Velma de "Scooby-Doo" era lesbiana en la película

Es probable que el personaje de Velma sea uno de los más misteriosos dentro de "Scooby-Doo". Desde su aspecto intelectual no se sabe mucho y siempre parece ocultar algo más y ello podría haber sido revelado por un conocido guionista de la película.

James Gunn, quien escribió la película que se emitió en 2002, confirmó que el personaje de Velma estaba siendo planeado como abiertamente homosexual. Es más, todo el guión ya se había terminado con ello.

Sin embargo, la productora Warnes Bros no habría estado tan de acuerdo con esa propuesta y decidió omitirlo para emitirse como una persona heterosexual que consiguió novio en la secuela.

Esto lo revelo en su cuenta de Twitter luego de que un fanático le pidiera que haga un guión con Velma lesbiana.

"Lo intenté en el 2001. Velma era explícitamente homoseual en mi guión inicial, pero el estudio lo suavizó convirtiéndola en ambigua y luego en nada. Finalmente tuvo un novio en la secuela", escribió el conocido guionista.

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ