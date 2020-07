El Chavo del 8: Don Ramón y el emotivo capítulo cuando admitió una travesura con los churros [VIDEO]

El Chavo de 8 se estrenó el 20 de junio de 1971 en la televisión mexicana y a partir de esa fecha sus episodios — pese a que no se producen desde 1980 — continúan emitiéndose en diferentes países del mundo y además, se han traducido a más de 10 idiomas.

Los seguidores comenzaron a recordar los capítulos en redes sociales y muchos de ellos son emocionantes y dejan una gran moraleja. Sin duda, uno de los momentos más tiernos de la serie fue cuando Don Ramón protegió al Chavo del 8 ¿Cómo así?

Todo comenzó cuando el popular 'Monchito' le propuso a Doña Florinda crear un negocio de ventas de churros ante la exquisita sazón de la madre de Quico. Aunque para preparar ese bocadito, se demoraron bastante tiempo debido a las travesuras del niño que se esconde en el barril.

Luego de varias horas, por fin, los churros estuvieron listos. La pretendiente del profesor Jirafales le entregó al papá de la Chilindrina un mandil para que ofrezca su producto. Don Ramón en un principio se negó, pero después aceptó por complacer a su socia.

El 'amor platónico' de Doña Clotilde no tenía muchas ganancias y el único cliente, Ñoño, prefirió comer una torta de jamón tras recomendación de Quico. En un momento desafortunado, a 'Monchito' le urgió ir al baño y dejó al Chavo que se encargue del negocio .

Cuando regresó, él se percató que no había ningún churro y felicitó al protagonista por venderlos todos. Entonces le pidió el dinero, no obstante, sintió una gran tristeza al saber que el niño pecoso se los había comido todos por hambre.

Luego, Doña Florinda llegó y le pidió el dinero al papá de la Chilindrina. "No me diga que alguien vivo se comió todo", le preguntó ella. A lo que el buen Ramón le respondió que fue él. "Lo felicito. El Chavo ya me lo confesó y usted prefirió asumir la responsabilidad. Me da mucho gusto tenerlo como vecino", respondió la mamá de Quico. Sin duda, una gran un enseñanza que enterneció a los televidentes.