Netflix julio 2020: Top 10 de películas y series más populares en Perú durante esta semana

A pocos días de arrancar un nuevo mes, Netflix renovó su Top 10 de los contenidos más vistos durante la cuarta semana de julio. Spiderman: homecoming, recordada película por los fanáticos del héroe arácnido, se encuentra liderando la prestigiosa lista.

Por su parte, producciones como Zac Efron: con los pies en la tierra, La reina del flow, La vieja guardia, Amar y vivir, continúan en la preferencia del público peruano. Por segunda semana consecutiva se mantienen en el ranking.

En tanto, Oscuro deseo, estrenada el último miércoles 15 de julio en la plataforma de streaming, se perfila para convertirse en la nueva serie sensación de Netflix por su alto contenido erótico. ¿Será mejor que 50 sombras y 365 días? Sin más preámbulos, revisemos el esperado Top 10.

1. Spiderman: Homecoming

Spiderman: Homecoming (en español Spiderman: de regreso a casa) llegó a la pantalla grande en el 2017 bajo la dirección de Jon Watts. En esta oportunidad, Peter Parker (Tom Holland) asume su nueva identidad como Spider-Man y regresa a vivir con su tía después de su aventura con los Avengers. Al volver, mientras sigue bajo la tutela de Tony Stark, descubre a un nuevo enemigo: el Buitre (Michael Keaton).

2. Oscuro deseo

Pasión y erotismo. Oscuro deseo es la nueva apuesta de Netflix. La serie mexicana tras estrenarse se colocó entre el gusto de los suscriptores más fieles de la plataforma. Por si fuera poco, los protagonistas Alejandro Speitzer y Maite Perroni se convirtieron en tendencia por sus escenas de alto voltaje. Esta producción nos cuenta la historia de Alma (Perroni), una mujer casada y profesora universitaria, quien vive una historia amorosa con Darío (Speitzer). Sin embargo, su aventura acaba en una desgracia. La primera temporada cuenta con 18 capítulos.

3. Parker

Parker es un largometraje estadounidense del año 2013 protagonizada por Jason Statham. La película se trata de "Parker, un ladrón que vive de acuerdo con un código de ética personal: no robarles a las personas que no tienen dinero y no herir a aquellos que no se lo merecen".

4. Maldita

Maldita es una reinvención feminista, racial y sexual del mito del rey Arturo. La estrella de esta serie es Katherine Langford, quien interpreta a Nimue, una adolescente con un don misterioso. La guerrera está destinada a transformarse en una de las personas más poderosas del mundo, pero todo viene con una maldición. Su primera entrega tiene 10 episodios.

5. Encuentro fatal

Encuentro fatal (Fatal Affair en inglés) es una cinta norteamericana original de Netflix que relata la historia de "una abogada (Nia Long) quien queda atrapada en una red de engaño y pesadillas luego de que una copa con un viejo amigo (Omar Epps) se vuelve una peligrosa obsesión. Su error podría costarle muy caro."

6. Zac Efron

Zac Efron: con los pies en la tierra sigue dando de qué hablar por su impactante mensaje sobre el cambio climático. El famoso actor estadounidense Hollywood decidió dejar de lado Hollywood para visitar los lugares más maravillosos del planeta, incluyendo nuestro país. Aquí puedes ver a Efron recorriendo el mercado de Surquillo.

7. La reina del flow

La reina del flow es una telenovela colombiana producida por Sony Pictures para Netflix. "Después de pasar diecisiete años en la cárcel injustamente, una compositora talentosa busca vengarse de los hombres que la hundieron y mataron a su familia", se lee en la breve descripción de la plataforma con respecto a esta serie latinoamericana.

8. Milf

Milf es una comedia francesa (2018) que rompe el estereotipo de las mujeres mayores, ya que se basa en las aventuras de "tres amigas que tienen más de cuarenta años. Ellas navegan las aguas del desengaño y la amistad mientras se embarcan en romances apasionados con hombres más jóvenes".

9. La vieja guardia

La vieja guardia es una película original de Netflix que mezcla acción y ciencia ficción. Charlize Theron encarna a una guerrera mercenaria llamada Andromache the Scythian, Andy para los amigos. En esta producción, conoceremos la historia de un grupo de luchadores inmortales que aceptan misiones para poder mejorar el mundo.

10. Amar y vivir

Romances, drogas y mucha música. Amar y vivir es una teleserie colombiana que sigue a Joaquín Herrera (Carlos Torres), un humilde campesino que viaja hasta Bogotá en busca de su hermana. Al llegar a la ciudad, se enamora de una aspirante a cantante, pero termina inmiscuido en el crimen organizado.