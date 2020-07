'El Chavo del 8' y la vez que conoció al 'Chapulín Colorado' [VIDEO]

El Chavo del 8, uno de los programas producidos por Roberto Gómez Bolaños, fue y sigue siendo un éxito rotundo en la pantalla chica. La temática de la serie estaba basada en divertidas ocurrencias por parte de 'El Chavo', 'Ñoño', 'Chilindrina', 'Doña Florinda', entre otros.

A la par de esa serie, también se transmitía 'El Chapulín Colorado' que también dejó grandes enseñanzas. Parecía algo imposible que ambos personajes tengan un encuentro épico y mucho menos en la vecindad, debido a que eran personificados por Gómez Bolaños; sin embargo, esto se dio en uno de los episodios de 'El Chavo' y acá te lo contamos.

Era un día normal en el restaurante de 'Doña Florinda'- o funda, como algunos lo llamaban-. 'El Chavo' estaba soñando que se comía una torta de jamón, hasta que fue interrumpido por 'Godines' y la 'Chilindrina'.

Luego apareció en escena el 'Profesor Jirafales', quien buscaba a 'Doña Florinda' y al ver que no estaba pidió apoyo de los chicos para limpiar el local. Sin embargo, la torpeza de 'El Chavo', algo típico en su personaje, no podía faltar. Rompió todos los platos.

El segundo en hacer su aparición fue 'El Señor Barriga', quien fue recibido con un golpe por parte de 'El Chavo'. Ya no solo estaba enojado el 'Profesor Jirafales' y 'El Señor Barriga', si no también 'Jaimito, el cartero'. Este último mencionado no podía leer su historieta de 'El Chapulín Colorado' por la insistencia de 'El Chavo'.

Es preciso recalcar que 'Doña Florinda' también andaba de mal humor, debido a que tuvo un cruce de miradas con 'Ñoño' y luego se la agarró con 'Doña Clotilde'. Parecía que todos se habían levantado con el pie izquierdo.

Épico encuentro entre 'El Chavo' y 'El Chapulín Colorado'

Al ver que todos los de la vecindad estaban enojados, 'El Chavo' habló en voz alta si alguien podía ayudarlo a remediar dichas situaciones. Y fue ahí que apareció 'El Chapulín Colorado', quien salió del baúl.

'El Chapulín Colorado' le dice a 'El Chavo' en qué le podía ayudar, y este responde que necesita ayuda pero para los demás. 'El Chapulín' se mostró sorprendido por la respuesta de 'El Chavo', debido a que es la primera persona que no pide ayuda para a sí mismo. Desde ese momento, se unen para ayudar a sus amigos en la vecindad.

[Ver desde 20:58 segundos]