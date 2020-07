UCM: Michael Jackson pudo ser Spider-Man y otras curiosidades de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es sin duda alguna una de las franquicias de películas más famosas de toda la historia, llegando a tener millones de fanáticos en todo el mundo que reconocen a los superhéroes a donde sea que vayan. No obstante, como todo en esta vida, tiene ciertos misterios y curiosidades que hoy vas a descubrir a través de esta nota.

Si bien es cierto, la era de Iron Man, Capitán América y Thor llegó a su fin en Avengers: Endgame, esta serie de películas nos dejó infinidad de momentos memorables y otros que no se pudieron ver en escena o que no se revelaron. Por ello, acá te traemos una lista con algunos detalles impresionantes sobre la saga y, por supuesto, sobre sus actores.

Curiosidades del UCM

- ¿Te imaginas a “otro” Capitán América? Por increíble que parezca, en un inicio Chris Evans rechazó el papel del icónico personaje de Marvel debido a que tenía dudas de su desempeño como superhéroe tras su criticada participación como ‘Antorcha Humana’. No obstante, tras consultarlo con su terapeuta, el actor decidió tomar al personaje y el resto es historia.

- Por si no lo sabías, el idioma que se habla en Wakanda, lugar donde reside el famoso Black Panther, es el xhosa. Lo curioso es que lo puedes aprender, ya que esta lengua realmente existe y actualmente la hablan unos 8 millones de personas al ser uno de los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica.

- En total, habían mas de 30 martillos hechos para Thor. Durante la grabación, se fabricaron grandes réplicas del famoso Mjölnir y de todos los tamaños. El principal se encuentra hecho de aluminio, pero hay otros que son más livianos para que el actor pueda realizar las acrobacias, dentro de ellos está incluido el martillo luminoso que desprendía “rayos”.

- ¿Hulk se intento suicidar? Durante la primera película de Avengers, Bruce Banner habla sobre un intento fallido de suicidio y deja sorprendidos a todos a su alrededor. No obstante, dicha escena nunca se vio porque fue eliminada de la primera película de Hulk.

- Michael Jackson pudo ser Spider-Man. Stan Lee reveló hace unos años que, en la década de los 90’ el artista intentó comprar la franquicia de Marvel para interpretar al famoso Spider-Man en una película producida por él mismo. No obstante, como ya sabemos, eso no sucedió y Michael Jackson no pudo cumplir su sueño.

- El chisme abundaba. Durante la grabación de Avengers: Endgame, el único actor que pudo leer el guión completo de la película fue Robert Downey Jr (Iron Man). Esta decisión se tomo como precaución para que no se divulgue información sobre el metraje, ya que en otras ocasiones algunos actores no habían podido contenerse y soltaron datos importantes sobre la trama.

- Grabar Iron Man 2 no fue cosa sencilla, y no solo por los efectos especiales, ya que para poder realizar el rodaje tuvieron que pedir permiso al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y mostrarles el guión de la película para que lo aprueben. Esto debido al alto material militar que se necesitó durante el rodaje de la película.

- Nadie quería adaptar Iron Man. Pese a la gran fama que han adquirido las películas de Iron Man, en un inicio ningún guionista quería prestar sus servicios debido a que el personaje les parecía demasiado oscuro y sería complicado que compenetrara con el público. No obstante, Tony Stark terminó siendo de los más queridos en la franquicia.