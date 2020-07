Netflix estrenará la película peruana Retablo este 29 de julio [VIDEO]

Netflix es una plataforma de streaming que apuesta por el cine nacional. La muestra de eso es que en su contenido figuran películas peruanas como Asu Mare de Carlos Alcántara o Sí, mi amor de Yidda Eslava y Julián Zucchi.

En esta oportunidad, la empresa de entretenimiento estadounidense anunció que estrenará la cinta Retablo el próximo 29 de julio y sin duda, eso significa un gran regalo de Fiestas Patrias para todos.

Los seguidores en redes sociales se mostraron muy contentos que la producción de Álvaro Delgado-Aparicio se difunda por este medio de talla internacional. Recordemos que está protagonizada por Junior Béjar Roca, Amiel Cayo y Magaly Solier.

Es importante mencionar que el filme Retablo fue nominado a la categoría de mejor película extranjera junto a Parasite, Invisible Life, Les Miserables, Parasite, Portrait of a Lady on Fire y The Souvenir en Los Independent Spirit Awards 2020.

Cabe precisar que esta película se estrenó comercialmente en nuestro país el 16 de mayo del 2019 y se mantuvo 7 semanas en cartelera. Más de 59 mil personas asistieron a las salas del cine para disfrutar de este filme nacional, según información del Ministerio de Cultura.

¿De qué trata Retablo?

La historia trata sobre Segundo Paucar de 14 años quien aprende a construir retablos gracias las enseñanzas de su padre. No obstante, durante un viaje, él descubre un secreto que destruirá su familia.