Comic Con at Home 2020: cómo ver programación EN VIVO desde San Diego [GUÍA COMPLETA]

Tras la expansión de la COVID-19 en todo el mundo, la Comic Con de San Diego se llevará acabo virtualmente. La noticia alegró a más de un fanático, puesto que lo podrán seguir gratis EN VIVO a través de las redes sociales oficiales del evento. Cabe precisar que años anteriores se estimaba una presencia de más de 130 000 personas.

La Comic Con inició el último miércoles 22 de julio con una transmisión que acaparó la presencia de todos los usuarios, llegando a tener miles de visualizaciones. En la primera fecha se habló de todo lo nuevo relacionado con el mundo de la cultura pop.

Sin más preámbulo, te presentamos todos los detalles que traerán las próximas fechas en la Comic Con 2020. Hoy, 23 de julio, se revelarán grandes sorpresas sobre las series más populares de los últimos meses: 'His Dark Materials' de HBO, 'The Boys' de Amazon Prime Video y 'Star Trek: Picard' en CBS All Access. ¿Dónde podrás ver el evento?

23 de julio

Star Trek - 1:00 p. m.

Crunchyroll - 1:00 p. m.

Cartoon Network - 3:00 p. m.

La Materia Oscura - 4:00 p. m.

Upload - 5:00 p. m.

The Boys 6:00 p. m.

Van Helsing - 8:00 p. m.

24 de julio

Charlize Theron: la evolución de una tía dura - 1:00 p. m.

Hora de Aventuras - 2:00 p. m.

Vikingos - 2:00 p. m.

Fear The Walking Dead - 3:00 p. m.

The Walking Dead - 4:00 p. m.

Avatar: La leyenda de Aang - 4:00 p. m.

Helstrom - 6:00 p. m.

Zoom con Josh Whedon - 8:00 p. m.

Deep Blue Sea 3 - 8:00 p. m.

25 de julio

Los Simpson - 2:00 p. m.

David S. Goyer: El arte de adaptar cómics a la gran pantalla - 2:00 p. m.

Constantine - 3:00 p. m.

Padre de Familia - 5:00 p. m.

Lovecraft Country - 7:00 p. m.

Lo que hacemos en las sombras - 8:00 p. m.

26 de julio

Hoops - 1:00 p. m.

Los 100 - 3:00 p. m.

Looney Tunes - 4:00 p. m.

Conversación con Nathan Fillion - 5:00 p. m.

Dónde ver Comic-Con San Diego 2020

El evento más esperados por todos lo podrás ver a través del canal de Youtube que tiene la Comic Con. Pero para ello, deberán suscribirse a la página de la mencionada marca, en donde no podrás perderte de nada.

A qué hora empieza la Comic-Con 2020

El inicio para cada fecha de la Comic Con 2020 está destinada a partir de la 1:00 p. m. (Hora peruana).