Fiestas Patrias 2020: las mejores películas peruanas para ver este 28 y 29 de julio

El Perú cumple 199 años desde su independencia y las calles del país se pintan de rojo y blanco. No obstante, este año se celebrará un Fiestas Patrias diferente, puesto que las personas aún tiene lejos a sus seres queridos debido al coronavirus.

Por eso, los peruanos buscan festejar de algunas manera esta festividad. Por ejemplo, las familias cocinan platos típicos como arroz con pollo, ají de gallina, lomo saltado, ceviche o postres deliciosos como el arroz con leche, mazamorra morada, entre otros.

Por otra parte, los hogares cinéfilos se dedican a ver películas peruanas que marcaron un hito en todos los tiempos. En ese mismo sentido, Líbero.pe te presentará los mejores filmes nacionales para disfrutar en Fiestas Patrias.

Tinta Roja

La cinta narra la historia de Alfonso quien es un joven periodista que realiza sus prácticas en el diario "El Clamor". En la redacción conoce a al fotógrafo Escalona, el chofer Van Goh y su jefe Faúndez quien le enseña sobre el sensacionalismo.

La película está presente en Vimeo. Dirigido por Francisco Lombardi y protagonizado por Giovanni Ciccia. Asimismo, también actúan Yvonne Frayssinet, Tatiana Astengo y Lucía Jimenez.

Días de Santiago

La película cuenta la historia de un exsoldado que vuelve a Lima tras luchar contras los terroristas, pero presenta dificultades para adaptarse a la vida de los barrios de la capital. Actúan Pietro Sibille y Milagros Vidal. Se puede ver gratis en la página Retina Latina.

En esta plataforma también podrás encontrar otras películas peruanas y latinoamericanas. Alias La gringa, La luz en el cerro, El bien esquivo, Y si te vi no me acuerdo, Chicama, etc.

Retablo

La historia trata sobre Segundo Paucar de 14 años quien aprende a construir retablos gracias las enseñanzas de su padre. No obstante, durante un viaje, él descubre un secreto que destruirá su familia.

Netflix anunció que estrenará la cinta Retablo el próximo 29 de julio y sin duda, eso significa un gran regalo de Fiestas Patrias para todos. El filme Retablo fue nominado a la categoría de mejor película extranjera junto a Parasite, Invisible Life, Les Miserables, Parasite, Portrait of a Lady on Fire y The Souvenir en Los Independent Spirit Awards 2020.

Juliana

Una clásica película peruana que trata sobre una niña de 13 años que escapa de su casa debido a los maltratos de su padrastro. En la calle, ella descubre la marginación que sufren las mujeres cuando tratan de encontrar trabajo callejero. Por eso, se corta el cabello para parecer varón.

Los directores de esta cinta son los creadores del grupo Chaski Fernando Espìnoza y Alejandro Legaspi. Asimismo, la protagonista es Rosa Isabel Morfino. También actúan Julio Vega, Maritza Gutti, entre otros.