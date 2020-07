La casa de papel: seguidores reclaman que Nairobi reviva para la temporada final

Netflix confirmó la quinta y última temporada de La casa de papel para la tristeza de sus seguidores quienes esperaban ver por más tiempo la historia de banda. El inicio de las grabaciones de los 10 episodios finales empezará el próximo lunes 3 de agosto.

Los fanáticos de la producción de la plataforma de streaming inundaron Twitter con cientos de comentarios a favor que Nairobi reviva. El nombre del personaje que interpreta Alba Flores se convirtió en tendencia al igual que la serie española.

Cabe mencionar que la joven delincuente falleció al instante luego de recibir un disparo a la cabeza de Ghandía. La muerte de la atracadora provocó una gran conmoción en los fanáticos, quien aún mantienen sus esperanzas de verla con vida.

Yo esperando que en la 5 temporada de la casa de papel operen a Nairobi y la revivan del disparo en el craneo. pic.twitter.com/ig7GG42xtB — haus of jose (@josesauzaa) July 31, 2020

"Yo esperando que operen a Nairobi y la revivan", "La serie no será la misma sin ella ni Berlín", "No les he perdonado que Arturito siga con vida y Nairobi, no" o "Espero que me tenga una gran sorpresa en esta nueva trama", son algunos de los comentarios optimistas.

El final de la cuarta temporada de La casa de papel dejó sorprendidos a los fanáticos. Cuando todo parecía que marchaba bien con la reincorporación de Lisboa al bando, la inspectora Alicia Sierra descubrió el escondite del Profesor después de varias investigaciones.

Aún no supero la muerte de Nairobi y la serie ya va a llegar a su fin 💔#LaCasaDePapel pic.twitter.com/mZd47eUPwY — LMY🤡🎪 (@lesmy_2000) July 31, 2020

Es importante mencionar que los atracadores aún se encuentra en el banco de España y se alegraron con la llegada de Raquel Murillo sin embargo, no saben que su líder está en problemas.

Por otra parte, los seguidores de la serie se preguntan si Alicia Sierra se unirá al Profesor o continuará siendo su enemiga. ¿Te imaginas ver a la inspectora con el mameluco rojo y con la máscara de Dalí?