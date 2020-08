Netflix: Retablo figura en el Top 10 de películas y series más populares en Perú durante esta semana

Arrancó agosto y Netflix, como nos tiene acostumbrados, renovó su Top 10 de las películas y series más vistas en su plataforma de streaming durante esta semana. En esta ocasión, una producción 100 % peruana se metió a la prestigiosa lista. Nos referimos a Retablo, ganadora de varios premios internacionales.

Por su partes, Vis a Vis y The Umbrella Academy, exitosas series que acaban de estrenar nuevos episodios en Netflix, se apoderaron de los primeros puestos. Sin más preámbulos, repasemos el esperado ranking.

1. Vis a Vis Temporada 5

Violencia, brutalidad, torturas y muertes. Las primeras temporadas de Vis a Vis tuvieron de todo. Por ello, los productores decidieron una presentar una especie de spin off, a la que llamaron Vis a Vis: El Oasis, en la que cuentan qué sucedió con Maca y Zulema luego del final de la cuarta entrega.

2. Wonder

Si bien se proyectó en el 2017, Wonder, film dirigido por Stephen Chbosky, está dando la hora en la plataforma. Augustus "Auggie" Pullman (Jacob Tremblay), quien es un niño que nació con un problema de deformidad facial, asistirá por primera vez a una escuela pública. Él pondrá todo su empeño para integrarse, ya que no será fácil.

3. The Umbrella Academy Temporada 2

The Umbrella Academy es una serie de superhéroes norteamericana realizada por Steve Blackman para Netflix. Su segunda temporada, compuesta por 10 episodios, llegó a la plataforma el último viernes.

4. Oscuro Deseo

Oscuro deseo continúa en el Top de Netflix. La erótica serie mexicana nos cuenta la historia de Alma (Maite Perroni), una mujer casada y profesora universitaria, quien vive una historia amorosa con Darío (Alejandro Speitzer), pero, su aventura acaba en una desgracia. La primera temporada cuenta con 18 capítulos. Todavía no se confirma la segunda entrega. ¡A esperar!

5. Stand de Besos 2

El stand de los besos arribó a Netflix en 2018 y se transformó en una de las producciones románticas juveniles más populares del servicio de streaming. Ahora, la compañía lanzó su secuela The Kissing Booth 2 y está repitiendo el éxito de su antecesora.

6. In The Heart Of The Sea

In the Heart of the Sea (en español En el corazón del mar) es un largometraje estadounidense protagonizado por Chris Hemsworth. Los tripulantes del ballenero del siglo XIX, Nantucket, enfrentan una batalla por sobrevivir tras el ataque de un cachalote gigante en el Pacífico, quedando tres meses a la deriva.

7. Siberia

Siberia es una película estrenada en el 2018 que presenta a Lucas Hill (Keanu Reeves), un comerciante de diamantes estadounidense, quien viaja a territorio ruso en busca de un socio que desapareció. Sin embargo, sus objetivos cambiará cuando una mujer se cruza en su destino.

8. Retablo

Retablo es un filme dramático peruano que arribó a las salas comerciales en mayo de 2019 tras estrenarse en el Festival de Lima (2017). La trama se centra en Segundo (Junior Béjar Roca), un joven ayacuchano, a quien Noé, su padre, le enseña la herencia familiar de construir retablos. Durante un viaje para vender sus productos, el humilde muchacho descubre un secreto que destruirá su familia. El reparto también incluye a Magaly Solier, destacada actriz nacional.

9. Reina del Flow

La reina del flow es una telenovela colombiana producida por Sony Pictures para Netflix. "Después de pasar diecisiete años en la cárcel injustamente, una compositora talentosa busca vengarse de los hombres que la hundieron y mataron a su familia", describe la plataforma de streaming a esta exitosa serie.

10. Está bien no estar bien

It’s Okay to not be okay, conocido en América Latina como Está bien no estar bien, es un drama oriental que se basa sobre el camino que transitan una escritora de libro y un abnegado asistente psiquiátrico hacia la sanación emocional. Cada semana se se estrena nuevos capítulos.