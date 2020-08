Marvel: Tras la muerte de Chadwick Boseman, ¿qué sucederá con "Black Panther 2"?

Hollywood se encuentra de luto por la muerte del actor estadounidense Chadwick Boseman, quien alcanzó popularidad en la industria cinematográfica por su rol principal (rey T'Challa) en la cinta de superhéroes Black Panther. Según información proporcionada por la agencia AP, el artista de 42 años falleció en su casa de Los Ángeles a lado de su familia.

Como era de esperarse, los seguidores de Black Panther se sorprendieron por el repentino deceso de Chadwick Boseman, estrella de Marvel Studios que decidió mantener en secreto su enfermedad durante varios años. "Fue diagnosticado con cáncer de colon en fase 3 en el 2016 y luchó con él los últimos 4 años mientras la enfermedad avanzaba hasta fase 4", indicó un comunicado publicado en las redes sociales de Boseman.

Ahora, tras conocerse esta noticia, los fanáticos están esperando novedades sobre la secuela de Black Panther, que fue confirmada por el presidente de Marvel, Kevin Feige, en marzo de 2018. Esta segunda película integra la llamada Fase 4 del Universo Cinematogáfico Marvel.

En ese sentido, el conocido diseñador de viedeojuegos Mike Selinker sostuvo que "la preocupación de los fans de Marvel no debería estar en si habrá un Black Panther 2 o no. Marvel puede hacer otra película del personaje, pero no se podrá hacer otra cinta de Chadwick Boseman".

En tanto, medios norteamericanos informaron que la secuela está recién en escritura de guion. Inclusive, la cineasta Rachel Morrison, quien se encargó de la fotografía de Black Panther, aseguró que las grabaciones del esperado largometraje se encontraban en suspenso debido a la pandemia.

"Se suponía que debía entregar mi película y luego unos meses después pasar a Black Panther 2 (...) Ahora, podría haber algún problema de superposición. Ryan y yo hablamos regularmente. Me llamó porque hace unos meses soñó que estaba a tres semanas de la producción y un director de fotografía masculino salía con una cámara y él decía: 'Ese no es mi director de fotografía. ¿Dónde c**o está Rachel?' ", reveló Morrison.

Asimismo, debemos tener en cuenta el siguiente detalle: en escenas de Black Panther podemos observar que el rey de Wakanda, T'Challa, conversa con otras Panteras Negras del pasado. Es por ello que la capa de superhéroe podrá ser pasada de una persona a otra si Marvel Studios así lo requiera

Es importante remarcar que el personaje de Chadwick Boseman en Black Panther se convirtió en un ícono para la comunidad negra. Es decir, marcó una generación.