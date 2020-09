Cobra Kai: Netflix anuncia que temporada 3 llegará en 2021 [VIDEO]

La tercera temporada de Cobra Kai se estrenará en Netflix. La serie estadounidense que tuvo cabida en Youtube Premium, ahora lo podrás disfrutar a través del monstruo del streaming. Como se conoce, la historia cuenta con los personajes de Karate Kid luego de 34 años, pero con Johnny Lawrence como protagonista.

Pese a que es una historia de antaño, esta nueva producción pudo atrapar a la nueva generación con una gran variedad de sucesos que alegraron a todos los usuarios que consumen dicho show.

“Hemos pensado en ideas para spin-offs. Amamos el universo de Karate Kid, así como todos los personajes de antes y los que hemos creado (...) Puedo decir que tenemos por lo menos cinco ideas diferentes que podríamos perseguir o considerar”, revelaron Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald -creadores de la serie- al medio SlashFilm.

Originalmente el estreno de Cobra Kai 3 se tenía prevista para este 2020. Sin embargo, a pasar a las filas de Netflix, los productores decidieron aplazar esta fecha para el 2021. Cabe precisar que la segunda temporada se estrenó el último 20 de agosto para todo el mundo.

#CobraKai Seasons 1 & 2 are coming to Netflix on August 28!



Set 30 years after the original, now-successful Daniel LaRusso must face his old foe — down-and-out Johnny Lawrence — who seeks redemption by reopening the infamous Cobra Kai karate dojo pic.twitter.com/qqGkoXTnh1