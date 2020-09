Cobra Kai en Netflix: ¿Qué pasará con Miguel Díaz para la tercera temporada?

Cobra Kai es sin duda alguna una de las series más buscadas en Netflix. Desde su llegada a la plataforma, la historia estadounidense se ha ganada millones de críticas favorables a la trama creado por Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg.

La historia que cuenta con los sucesos 34 años después de la primera película de "karate Kid", nos cuenta sobre el interminable enfrentamiento entre Daniel LaRusso y Johny Lawrence.

Ahora, solo se centra en la vida de otros personajes como Miguel Díaz, personaje que captó la atención de muchos y que actualmente no se sabe que pasará con él en la tercera entrega. Como se recuerda, las dudas surgieron luego del último episodio de la segunda temporada.

Como es de conocimiento, Miguel (interpretado por Xolo Maridueña), es un joven adolescente que toma a Lawrence como sensei desde el inicio de la serie. Prácticamente es gracias a él y su entusiasmo que el dojo Cobra Kai vuelve a existir y se vuelve un refugio para los más débiles en la escuela.

Es así como los fieles seguidores esperan con ansias el regreso de la serie que será estrenada en 2021, ya que vida de Xolo Maridueña se encuentra entre la vida y muerte, tras la patada ocasionada por Robby (Tanner Buchanan).

Season 4 wrap on @CobraKaiSeries. Can NOT wait for you guys to see the amazing work this team has put together. I am thankful for everyone’s hard work and commitment and humbled to be a part of the #CobraKai familia.