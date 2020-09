Premios Emmy 2020 [Resumen]: revisa la lista de ganadores

La edición 72 de los premios Emmy se celebraron en Staples Center de Los Ángeles en California, Estados Unidos. El maestro de ceremonias fue el humorista Jimmy Kimmel y se encargó de anunciar cada ganador de las distintas categorías.

La serie "Schitt’s Creek" que se llevó la mayor cantidad de premios.Asimismo, Daniel Levy fue uno de los actores más galadornados. La favorita Zendaya venció en la categoría mejor actriz de drama por su papel en Euphoria. A continuación, revisa el resumen del evento.

Premios Emmy 2020: Resumen

- Final del evento

- "Succession" es la mejor serie de drama.

- Julia Garner es la mejor actriz de reparto en serie dramática.

- Billy Crudup es el mejor actor de reparto

- Zendaya es la mejor actriz de drama por su papel en Euphoria

- El mejor programa de competición es para "RuPaul's Drag Race"

- "Watchmen" es galardonada como la mejor miniserie

- El mejor actor de reparto de una miniserie es para Yahya Abdul-Matten II por su papel en "Watchmen"

- La mejor dirección de una miniserie es para "Ortodoxa"

- El mejor guion de miniserie es para "Watchmen"

- ¡Mark Ruffalo gano el Emmy a mejor actor de miniserie o telefilm por "I know this much is true"!

- ¡Regina King se lleva el Emmy a mejor actriz de miniserie o telefilm por "Watchmen"!

- ¡Last Week Tonight with John Oliver es el Mejor Talk Show para los Emmy!

- ¡Para no creer, se lo llevaron todo! ¡"Schitt's creek" se lleva el Emmy a mejor serie de comedia!

- ¡Annie Murphy se lleva el Emmy a mejor actriz de reparto en serie de comedia por "Schitt's creek"!

- ¡Se lo lleva todo! ¡Daniel Levy se lleva el Emmy a mejor actor de reparto en serie de comedia por "Schitt's creek"!

- ¡Arrasan! ¡Andrew Cividino y Daniel Levy ganan el premio a mejor dirección en serie de comedia por "Schitt's creek"!

- ¡Increíble! ¡Daniel Levy gana el Emmy a mejor guión de comedia por "Schitt's creek"!

- ¡Eugene Levy gana el Emmy a mejor actor de comedia por su actuación en "Schitt's creek"!

- ¡Catherine O'Hara se lleva el Emmy a la mejor actriz de comedia por su actuación en "Schitt's creek"!

- ¡Inicia la ceremonia!

- Bad Bunny canta en vivo "Yo perreo sola".

- Sigue la premiación online en directo de los Emmy 2020.

Premios Emmy 2020

En un año imposible para el cine y los espectáculos en directo, la televisión ha emergido como aliada indispensable del entretenimiento. Un valor que los Emmy tratarán de destacar en plena pandemia con una fiesta que reinventará por completo las tradicionales galas de premios.

Los galardones más importantes de la pequeña pantalla se entregarán este domingo desde el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.), la sede simbólica de una ceremonia que no contará con invitados, ni alfombra roja, y conectará con 130 puntos repartidos por todo el mundo para homenajear a los premiados.

Emmy 2020: horarios para ver premios en el mundo

Países Horario Paraguay 20:00 horas Perú 19:00 horas Argentina 21:00 horas Uruguay 21:00 horas Chile 20:00 horas Colombia 19:00 horas Ecuador 19:00 horas Estados Unidos 19:00 horas México 19:00 horas Costa Rica 18:00 horas Honduras 18:00 horas Puerto Rico 18:00 horas España 00:00 horas (lunes) Italia 00:00 horas (lunes) Francia 00:00 horas (lunes) Reino Unido 23:00 horas

¿Qué canal transmite los Premios Emmy 2020 en Estados Unidos

ABC: American Broadcasting Company (ABC) es una empresa de televisión digital terrestre, propiedad de Walt Disney Company, en los Estados Unidos. Dentro de su amplia programación también se destacan los deportes como la NBA. Sintoniza la señal del Canal 7.1 (HD).

TNT: Turner Network Television (TNT) es una empresa de televisión de paga creado en 1998. En un principio transmitía series, película de corte dramáticos, ceremonias y premiaciones. Ahora, también se encarga de televisar eventos deportivos como la NBA, NFL, GPA y y MLB.

Los canales de TNT en Estados Unidos son:

DirecTV: Canal 245 (SD/HD).

Dish Network: Canal 138 (SD/HD).

Verizon FiOS: Canal 51 (SD) y Canal: 551 (HD) | AT & T U-Verse – Canal 108 (Este, SD), Canal 109 (Oeste, SD).

Canal 1108 (Este, HD) y Canal 1109 (Oeste, HD).

Claro PR: Canal 1115 (HD).

Roku: Canal 1450 (SD/HD).

E! Entertainment Television: Es una cadena de televisión por suscripción internacional estadounidense, la cual se dedica a informar sobre la farándula y celebridades de Hollywood, televisión y de la música. Desde 2018 emite, organiza y entrega los premios Premios People's Choice.

¿Dónde ver canal TNT EN VIVO Emmy 2020 en Latinoamérica?

Como ya es tradicional, la cadena de televisión TNT se encargará de transmitir la ceremonia de los Premios Emmy 2020 en los países de Latinoamérica. Revisa los canales de tu países para ver el evento por tu operador de cable de preferencia.

Movistar TV (Perú): Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD).

Claro TV (Perú): Canal 53 (SD) y Canal 1504 (HD).

DirecTV (Perú): Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD).

TuVes HD (Chile): Canal 243 (SD) y Canal 131 (HD).

Entel TV HD (Chile): Canal 109 (HD)

VTR (Chile): Canal 56 (SD) y Canal 781 (HD).

Vivo TV (Brasil): Canal 657 (SD) y Canal 892 (HD).

GTD Manquehue/Telsur (Chile): Canal 251 (SD) y Canal 890 (HD).

Movistar TV (Chile): Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD).

DirecTV (Colombia): Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD).

Movistar TV (Colombia): Canal 601 (SD) y Canal 870 (HD).

Cablevisión (Argentina): Canal 46 (Analógico) y Canal 306 (Digital/HD).

DirecTV (Argentina): Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD).

Dibox (Argentina): Canal 203 (SD) y Canal 658 (HD).

Movistar TV (Argentina): Canal 305 (HD).

Cablevisión Flow (Argentina): Canal 306 (HD).

Claro TV (Argentina): Canal 309.

Cabletica (Costa Rica): Canal 40 y Canal 747 (HD).

Movistar TV (Costa Rica): Canal 170 (SD) y Canal 234 (HD).

Movistar+ (España): Dial 15.

Vodafone TV (España): Dial 30.

Orange TV (España): Dial 11.

DirecTV (Uruguay): Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky (Costa Rica): Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD).

Sky (El Salvador): Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD).

Sky (Honduras): Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD).

Sky (Guatemala): Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD).

Sky (República Dominicana): Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD).

Sky (México): Canal 899 (SD) y Canal 1899 (HD).

Star TV (México): Canal 415.

Izzi (México): Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD).

Megacable (México): Canal 410 (SD) y Canal 1410 (HD).

Movistar TV (El Salvador): Canal 244 (SD) y Canal 148 (HD).

Tigo (Bolivia): Canal 406 (SD) y Canal 759 (HD).

Premios Emmy 2020: lista completa de nominados y categorías

MEJOR SERIE DE DRAMA

- Better Call Saul (AMC)

- The Crown (Netflix)

- The Handmaid’s Tale (Hulu)

- Killing Eve (BBC America)

- The Mandalorian (Disney+)

- Ozark (Netflix)

- Stranger Things (Netflix)

- Succession (HBO)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE UNA SERIE DE DRAMA

- Jason Bateman (Ozark)

- Sterling K. Brown (This Is Us)

- Steve Carrell (The Morning Show)

- Brian Cox (Succession)

- Billy Porter (Pose)

- Jeremy Strong (Succession)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE UNA SERIE DE DRAMA

- Jennifer Aniston (The Morning Show)

- Olivia Colman (The Crown)

- Judie Comer (Killing Eve)

- Laura Linney (Ozark)

- Sandra Oh (Killing Eve)

- Zendaya (Euphoria)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

- Curb Your Entusiasm

- Dead to Me

- The Good Place

- Insecure

- The Kominsky Method

- The Marvelous Mrs. Maisel

- Schitt’s Creek

- What We Do In The Shadows

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE UNA SERIE DE COMEDIA

- Ramy Youssef (Ramy)

- Anthony Anderson (Black-ish)

- Eugene Levy (Schitt’s Creek)

- Don Cheadle (Black Monday)

- Ted Danson (The Good Place)

- Michael Douglas (The Kominsky Method)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE UNA SERIE DE COMEDIA

- Christina Applegate (Dead to me)

- Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel)

- Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

- Issa Rae (Insecure)

- Tracee Ellis Ross (Black-ish)

- Lindia Cardellini (Dead to me)

MEJOR PELÍCULA DE TV

- American Son

- Bad Education

- Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

- El Camino: A Breaking Bad Movie

- Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

MEJOR MINISERIE

- Little Fires Everywhere

- Mrs America

- Unbelievable

- Unorthodox

- Watchmen

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE UNA MINISERIE O PELÍCULA DE TV

- Paul Mescal (Normal People)

- Jeremy Pope (Hollywood)

- Jeremy Irons (Watchmen)

- Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

- Hugh Jackman (Bad Education)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE UNA MINISERIE O PELÍCULA DE TV

- Cate Blanchett (Mrs America)

- Shira Haas (Unorthodox)

- Regina King (Watchmen)

- Octavia Spencer (Self Made)

- Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE UNA SERIE DE DRAMA

- Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

- Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale)

- Billy Crudup (The Morning Show)

- Mark Duplass (The Morning Show)

- Nicholas Braun (Succession)

- Kieran Culkin (Succession)

- Matthew Macfadyen (Succession)

- Jeffrey Wright (Westworld)

MEJOR ACTOR INVITADO DE UNA SERIE DE DRAMA

- Andrew Scott (Black Mirror)

- Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

- Martin Short (The Morning Show)

- Jason Bateman (The Outsider)

- James Cromwell (Succession)

- Ron Cephas Jones (This Is Us)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE UNA SERIE DE DRAMA

- Laura Dern (Big Little Lies)

- Meryl Streep (Big Little Lies)

- Helena Bonham Carter (The Crown)

- Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

- Fiona Shaw (Killing Eve)

- Julia Garner (Ozark)

- Sarah Snook (Succession)

- Thandie Newton (Westworld)

MEJOR ACTRIZ INVITADA DE UNA SERIE DE DRAMA

- Alexis Bledel (The Handmaid’s Tale)

- Cicely Tyson (How To Get Away With Murder)

- Laverne Cox (Orange Is The New Black)

- Harriet Walter (Succession)

- Cherry Jones (Succession)

- Phylicia Rashad (This Is Us)

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE DRAMA

- Benjamin Caron por ‘The Crown’ (“Aberfan”)

- Jessica Hobbs por ‘The Crown’ (“Cri de Coeu”)

- Lesli Linka Glatter por ‘Homeland’ (“Prisoners Of War”)

- Mimi Leder por ‘The Morning Show’ (“The Interview”)

- Alik Sakharov por ‘Ozark’ (“Fire Pink”)

- Ben Semanoff por ‘Ozark’ (“Su Casa Es Mi Casa”)

- Andrij Parekh por ‘Succession’ (“Hunting”)

- Mark Mylod por ‘Succession’ (“This Is Not For Tears”)

MEJOR GUION DE UNA SERIE DE DRAMA

- Thomas Schnauz por ‘Better Call Saul’

- Gordon Smith por ‘Better Call Saul’

- Peter Morgan por ‘The Crown’

- Chris Mundy por ‘Ozark’

- John Shiban por ‘Ozark’

- Miki Johnson por ‘Ozark’

- Jesse Armstrong por ‘Succession’

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE UNA SERIE DE COMEDIA

- Andre Braugher (‘Brooklyn Nine-Nine’)

- William Jackson Harper (‘The Good Place’)

- Alan Arkin (‘The Kominsky Method’)

- Sterling K. Brown (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

- Tony Shalhoub (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

- Mahershala Ali (‘Ramy’)

- Kenan Thompson (‘Saturday Night Live’)

- Daniel Levy (‘Schitt’s Creek’)

MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DE COMEDIA

- Luke Kirby (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

- Fred Willard (‘Modern Family’)

- Dev Patel (‘Modern Love’)

- Adam Driver (‘Saturday Night Live’)

- Eddie Murphy (‘Saturday Night Live’)

- Brad Pitt (‘Saturday Night Live’)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE UNA SERIE DE COMEDIA

- Betty Gilpin (‘Glow’)

- D’Arcy Carden (‘The Good Place’)

- Yvonne Orji (‘Insecure’)

- Alex Borstein (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

- Marin Hinkle (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

- Kate McKinnon (‘Saturday Night Live’)

- Cecily Strong (‘Saturday Night Live’)

- Annie Murphy (‘Schitt’s Creek’)

MEJOR ACTRIZ INVITADA DE UNA SERIE DE COMEDIA

- Angela Bassett (‘A Black Lady Sketch Show’)

- Maya Rudolph (‘The Good Place’)

- Wanda Sykes (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

- Bette Midler (‘The Politician’)

- Maya Rudolph (‘Saturday Night Live’)

- Phoebe Waller-Bridge (‘Saturday Night Live’)

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA

- Matt Shakman por ‘The Great’ (“Pilot”)

- Amy Sherman-Palladino por ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (“Marvelous Radio”)

- Gail Mancuso por ‘Modern Family’ (“Finale Part 2”)

- Ramy Youssef por ‘Ramy’ (“Miakhalifa.mov”)

- Andrew Cividino por ‘Schitt’s Creek’ (“Happy Ending”)

- James Burrows por 'Will & Grace' ("We Love Lucy")

MEJOR GUION DE UNA SERIE DE COMEDIA

- 'The Good Place', "Whenever You’re Ready"

- 'The Great', "The Great"

- 'Schitt’s Creek’, "Happy Ending"

- 'Schitt’s Creek’, “The Presidential Suite"

- 'What We Do In the Shadows', "Collaboration"

- 'What We Do In the Shadows', "Ghosts"

- 'What We Do In the Shadows', "On the Run"

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE UNA MINISERIE O PELÍCULA DE TV

- Dylan McDermott (‘Hollywood’)

- Jim Parsons (‘Hollywood’)

- Tituss Burgess (‘Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend’)

- Yahya Abdul-Mateen II (‘Watchmen’)

- Jovan Adepo (‘Watchmen’)

- Louis Gossett Jr. (‘Watchmen’)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE UNA MINISERIE O PELÍCULA DE TV

- Holland Taylor (Hollywood)

- Uzo Aduba (Mrs. America)

- Margo Martindale (Mrs. America)

- Tracey Ullman (Mrs. America)

- Toni Collette (Unbelievable)

- Jean Smart (Watchmen)

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA MINISERIE O PELÍCULA DE TV

- Lynn Shelton por Little Fires Everywhere (Find A Way)

- Lenny Abrahamson por Normal People (Episode 5)

- Maria Schrader por Unorthodox

- Nicole Kassell por Watchmen (It’s Summer And We’re Running Out Of Ice)

- Steph Green por Watchmen (Little Fear Of Lightning)

- Stephen Williams por Watchmen (This Extraordinary Being)

MEJOR GUIÓN DE MINISERIE O PELÍCULA DE TV

- Mrs. America, Shirley

- Normal People, Episode 3

- Unbelievable, Episode 1

- Unorthodox, Part 1

- Watchmen, This Extraordinary Being

MEJOR REALITY SHOW

- The Masked Singer

- Nailed it!

- Ru Paul’s Drag Race

- Top Chef

- The Voice

MEJOR TALK SHOW

- The Daily Show with Trevor Noah

- Full Frontal with Samantha Bee

- Jimmy Kimmel Live

- Last Week Tonight with John Oliver

- The Late Show with Stephen Colbert

