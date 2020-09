'The Good Doctor' estrenará su nueva temporada basada en la COVID-19

El coronavirus ha causado tanto daño a la humanidad que no era de esperarse que el mundo de Hollywood haga películas o series basadas en la enfermedad. Ya lo hizo Grey`s Anatomy hace poco, ahora es el turno de The Good Doctor, que estrenará su cuarta temporada basada en la COVID-19.

El programa estadounidense protagonizado por Freddie Highmore ha ofiicializado lo que se veía venir, una secuencia de episodios basados en el coronavirus y que se estrenará este noviembre.

La serie, producida por Sony y ABC, volvió a rodar el metraje tras una serie de inconvenientes producidos por la falta de aprobación del protocolo contra la COVID-19 que no convencía a los actores con respecto a su seguridad. No obstante, todo terminó marchando bien para The Good Doctor.

De esta manera, el próximo 2 de noviembre saldrá en las pantallas el primer episodio de la cuarta temporada y en el que se tocará el mencionado tema de la pandemia. Asimismo, el pasado mes de agosto, TV Line confirmó la apuesta de la serie por ceñirse a la realidad.

Finalmente, recordemos el Dr. Shaun y los médicos del St. Bonaventure ya se enfrentaron la temporada pasada a un virus mortal. Por lo que deberán enfrentarse al trágico final que dejó el último capítulo de la tercera entrega de The Good Doctor.