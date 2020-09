La Chilindrina aseguró que ganaba poco en El Chavo del 8

El Chavo del 8 es una serie que cautivó a televidentes de diferentes lugares del mundo con las ocurrencias de los personajes de la vecindad. Las travesuras del personaje principal con Quico, Ñoño y la Chilindrina arrancaban carcajadas.

La actriz María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la niña pecosa, aseguró que muchos seguidores le decían que era millonaria por su papel en la popular producción. No obstante, ella lo desmintió tras 40 años de grabarse el último capítulo.

La artista mexicana brindó una entrevista para el programa Un nuevo día de Telemundo en el cual mencionó que ganó muy poco con los programas de Roberto Gómez Bolaños.

(Foto: Televisa)

"Televisa lo explotaba, entonces ellos recibían dinero por cada pasada y a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. Si yo gané 1000 pesos o 1500 por programa, a mí me daban 150 por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica”.

Recordemos que la actriz reveló para TV Notas que la crisis por la COVID-19 afectó a su economía, ya que tiene servicios que debe pagar. Sin embargo, continúa respaldando a sus trabajadores.

“Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, manifestó.