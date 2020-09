Marvel [CALENDARIO]: conoce las nuevas fechas de estrenos y novedades del UCM

La propagación del coronavirus ocasionó que los cines cierren. Por esta razón, Disney decidió actualizar el calendario de lanzamientos que incluye esperadas producciones de Marvel Studios para la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En ese sentido, la compañía del ratón modificó una vez más el plan de Marvel para así evitar pérdidas millonarias en taquilla tras ver los decepcionantes resultados que dejó el estreno de 'Tenet' en tiempos de pandemia para Warner Bros.

Black Widow

'Black Widow' (Viuda Negra en español) volvió a postergarse y ahora llegará a la pantalla grande el próximo 7 de mayo de 2021. La película protagonizada por Scarlett Johansson explorará los inicios de la primera superheroína de Marvel.

En diálogo con "Total Film", Florence Pugh, quien interpreta el personaje de Yelena Belova, aseguró la esperada cinta dirigida por Cate Shortland abordará aspectos sobre el "abuso a las mujeres". "Se trata de chicas a las que les roban de todo el mundo. Es tan doloroso y es tan importante", reveló la joven actriz.

Shang-Chi

Por su parte, 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' se lanzará el 9 de julio de 2021. Si bien se desconoce su sinopsis, muchos seguidores creen que podría ser una nueva 'Black Panther' para Marvel Studios, dando visibilidad a la comunidad asiática. El actor Simu Liu protagoniza el papel principal.

Eternals

En tanto, 'The Eternals' (Los Eternos en español), producción que presentará al nuevo equipo de superhéroes del Universo Marvel, también se retrasará y se estrenará el 5 de noviembre de 2021. Ningunas de las mencionadas películas está contemplada para un estreno digital en Disney Plus.

De acuerdo con informaciones de Hollywood, los próximos estrenos de Marvel Studios para Disney Plus serán 'The Falcon and the Winter Soldier' y 'WandaVision', serie que estará en la plataforma de streaming en diciembre de 2020.