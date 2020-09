De vuelta al barrio: revive la primera aparición de Magdyel Ugaz en la teleserie de América TV

De vuelta al barrio volvió a la pantalla chica con nuevos episodios. En esta ocasión, la famosa producción de América TV, que estuvo varios meses fuera de le televisión nacional, contó con la participación de Magdyel Ugaz.

Después de anunciar que formará parte del elenco de esta teleserie peruana, Magdyel Ugaz hizo su aparición en el primer capítulo de la cuarta temporada. La conocida artista encarnó a 'La Chafloque', una mujer independiente y decidida que "baila sola".

En las imágenes de De vuelta al barrio podemos apreciar que el papel de Magdyel Ugaz aparece bailando en una fiesta de los años 80. En esta escena, 'La Chafloque' es pretendida por el personaje de Rodrigo Sánchez Patiño.

(VIDEO: América TV)

Sin embargo, ella prefiere ignorarlo para así seguir divirtiéndose en la reunión. "Yo puedo bailar acompañada, pero ella deja claro que puede bailar sola, que puede disfrutar sola", indicó Ugaz al ser consultada sobre su reciente rol.

En diálogo con América Espectáculos, la actriz de 36 años también aseguró que está contenta de participar en la serie de América TV. "Estamos de vuelta al barrio, para toda la gente, para que se rían", comentó entre risas tras su debut.

(VIDEO: América TV)

Asimismo, Magdyel Ugaz reveló que "no sabía si iba aparecer en ese primer capítulo, han habido muchas modificaciones (por la pandemia)". Además, agregó: "Me encanta trabajar con Rodrigo, ese día se me rompió el taco. Hay mucho pan por rebanar con el regreso de De vuelta al barrio".