"La Revolución y la Tierra" regresa: película peruana estará disponible online

"La Revolución y la Tierra" está de regreso. Sí, así como lo lees, la película documental más exitosa del cine peruano presentará su reestreno, pero desde una plataforma diferente.

Adaptándose a la "nueva normalidad" por el coronavirus, la película nacional tiene una sorpresa para todas las personas que pudieron ver la cinta y también para aquellas que se quedaron con las ganas.

La Revolución y la Tierra: ¿desde cuándo se podrá ver?

Tal y como se ha anunciado este sábado mediante un "Meme a la Nación", la cinta peruana se podrá ver desde el próximo viernes 9 de octubre.

La Revolución y la Tierra: ¿por dónde se podrá ver?

La transmisión de la película en mención será mediante Vimeo, desde donde se podrá vivir la experiencia que otorga la película nacional. Sin embargo, esto tendrá un costo:

Alquiler de la película: 10 soles

Descarga de la película: 20 soles

"¿Sabes por qué los muertos de la pandemia son los de siempre? ¿Por qué no todos en el Perú valemos igual? Pues acá te lo contamos junto a esa versión de la historia que no te enseñaron en el colegio porque a los grupos de poder (que les encanta decir que no existen y que son tan blancos que hay que bajarle el brillo a la tele) no les conviene que se sepa", se puede leer en parte de la publicación que anuncia su regreso.