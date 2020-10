The Walking Dead 10x16: cómo y dónde ver los horarios del capítulo especial

The Walking Dead (TWD) sorprendió a sus fanáticos con su esperado regreso a la pantalla chica mostrando el tan ansiado final de la temporada 10 a través de FOX Premium. Como se recuerda, la entregada tuvo que suspenderse por la propagación de la COVID-19 en el mundo.

Con Beta emprendiendo la batalla final de la Guerra de los Susurradores, la décima temporada de The Walking Dead, serie con mayor audiencia en la historia de la televisión por cable de Estados Unidos, nos seguirá mostrando la pelea entre las poblaciones sobrevivientes contra los peligrosos Susurradores (Whisperers).

De acuerdo con la showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, en el esperado capítulo 16 se verá un "enfrentamiento épico" protagonizado por Beta y los sobrevivientes liderados por Daryl. "Hay un gran panorama en ello, muchos hilos argumentales con múltiples héroes. Es grande y divertido. (...) Lo que queríamos mostrar es en qué desventaja tan masiva se encuentran. Esta es una horda mucho más grande de lo que han encontrado antes. Así que es una batalle al estilo David contra Goliat", explicó.

Para la alegría de los fanáticos, FOX publicó un adelanto del episodio llamado Un destino cierto. En las imágenes podemos observar que tras el encuentro cara a cara en Virginia Occidental, Eugene, Ezekiel, Yumiko y compañía descubren una situación que ocasionará un giro en sus vidas.

(VIDEO: FOX ESPAÑA TV)

Por su parte, el escritor y productor de TWD, Scott M. Gimple, prefirió no revelar más detalles. "No me gustan los spoilers, prefiero que la historia vaya a verse antes, si es posible. Pero sí, esta parte será complicada", manifestó.