The Boys 2x08 ONLINE, T2: Horarios, cuándo y dónde ver en vivo el capitulo 8

The Boys llega al final de la segunda temporada tras impactar a los fanáticos con su penúltima entrega hace unos días. Ahora, la serie que es transmitida por Amazon Prime mostrará, el próximo 8 de octubre, el capítulo 8 y de la trama creada por Eric Kripke.

Como se recuerda, en el anterior episodio mostraron al doctor Jonah Vogelbaum -padre de Homelander (Antony Starr) y 'Cindy'; personajes que marcarían un gran impacto entre los miles de seguidores. La superhéroe voló la cabeza de los asistentes durante la audiencia y generó una increíble conmoción para muchos.

Ahora, el final no podía ser menos sorprendente. Por eso, para que los seguidores de esta trama se vayan preparando, Amazon Prime lanzó un particular adelanto de lo que será este final de temporada. En él se puede apreciar como el grupo liderado por Billy Butcher prepara el tan esperado contraataque hacía los temidos "Siete", quienes se han visto debilitados tras la falta de atención que Homelander ha demostrado en los últimos episodios.

Por último, se verá cómo A-Train finalmente cede y le hace la petición a Butcher de pertenecer a su bando y decide unirse para acabar con la temida Stormfront.

Horarios para ver The Boys 2x08

Los Ángeles (EE.UU.) - 00:00 a.m.

Lima (Perú) - 02:00 a.m.

Ciudad de México - 02:00 a.m.

Buenos Aires (Argentina) - 04:00 a.m.

Madrid (España) - 9:00 a.m.

Cómo y dónde ver The Boys 2x08

Amazon Prime será el encargado de transmitir los capítulos finales de The Boys para todo el mundo. La plataforma de streaming tiene un costo de US$5.99, además cuenta con un periodo de prueba gratuito de una semana.