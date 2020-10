'The Walking Dead: World Beyond' – horarios y dónde ver el segundo capítulo del nuevo spin-off

'The Walking Dead: World Beyond' es la nueva producción de la franquicia zombi de AMC. Si bien esta nueva serie nos lleva una década antes de la ficción original, continúa manteniendo el mismo estilo que sus predecesoras. Además, podría responder varias interrogantes de la famosa saga.

A pesar de que 'World Beyond' se anunció en julio de 2018, recién se estrenó el pasado 4 de octubre. En diálogo con "Entertainment Weekly", Matthew Negrete, uno de los creadores de este contenido, aseguró que con el 'spin-off' de The Walking Dead "siempre tratamos que algo así sea y se sienta diferente (...) Siempre nos preguntamos: ¿Cómo podemos apoyar las expectativas de muchas maneras? Pues bien, una de ellas es que no cuente necesariamente con un final abierto".

¿De qué trata The Walking Dead: World Beyond?

En tanto, 'The Walking Dead: World Beyond' se centra en la primera generación de jóvenes que se convierten en mayores de edad en medio del apocalipsis sin que sepan de cómo era el planeta antes de la presencia de los caminantes.

Según la sinopsis publicada en AMC, "dos hermanas y dos amigos abandonan un lugar seguro y cómodo para enfrentarse a peligros, conocidos y desconocidos, entre la vida y la muerte de una búsqueda importante. Perseguidos por aquellos que desean protegerlos y aquellos que desean dañarlos, se desarrolla una historia de crecimiento y transformación a través de terrenos peligrosos, desafiando todo lo que saben sobre el mundo, sobre ellos mismos y entre sí. Algunos se convertirán en héroes y otros en villanos. Pero todos ellos encontrarán las verdades que buscan".

Por su parte, en la descripción del primer capítulo se explica que "Iris da la bienvenida a un enigmático aliado a su comunidad mientras Hope cuestiona los motivos del visitante. Un mensaje cambia la cosmovisión de las hermanas y las obliga a decidir entre la seguridad de su hogar y la incertidumbre del mundo del más allá".

The Walking Dead World Beyond 01x02: Fecha de estreno

El segundo episodio de 'The Walking Dead: World Beyond', llamado "El resplandor de la gloria", se emitirá este lunes 12 de octubre en América Latina y España vía FOX Premium y AMC.

The Walking Dead: World Beyond: horarios en todo el mundo

A continuación, conoce los horarios en el mundo del estreno de The Walking Dead: World Beyond 01x02. Toma nota.

País Hora Perú 10.00 p. m. Ecuador 10.00 p. m. Colombia 10.00 p. m. Argentina 12.00 p. m. Uruguay 12.00 p. m. Bolivia 11.00 p. m. México 10.30 p. m. Estados Unidos (New York) 10.30 p. m. Chile 12.30 p. m. España (13 de octubre) 5.00 a. m.

¿Qué canal transmite la serie The Walking Dead: World Beyond en Latinoamérica?

En Latinoamérica, el spin-off de The Walking Dead puede ser vista en simultáneo mediante Fox Premium. Por si fuera poco, todas las temporadas completas de TWD se encuentran disponibles en la aplicación de FOX.

Canales FOX Premium Series en PERÚ

DirecTV: Canal 552 (Este), Canal 554 (Oeste) y Canal 1552 (HD).

Movistar TV: Canal 647 (Este), Canal 648 (Oeste) y Canal 927 (HD)

Canales FOX Premium Series en ARGENTINA

DirecTV: Canal 552 (Este), Canal 554 (Oeste) y Canal 1552 (HD).

Telecentro: Canal 461 (Oeste), Canal 462 (Este) y Canal 1061 (HD Este).

Supercanal: Canal 459 (Digital) y Canal 949 (HD).

Cablevisión: Canal 261 (SD/HD Este) y Canal 262 (SD Oeste).

Movistar TV: Canal 400 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 261 (HD Este)

Dibox: Canal 260

Canales FOX Premium Series en CHILE

DirecTV: Canal 552 (Este), Canal 554 (Oeste) y Canal 1552 (HD).

Movistar TV: Canal 647 (Este), Canal 654 (Oeste) y Canal 927 (HD).

Claro TV: Canal 286 (Este), 287 (Oeste) y Canal 786 (HD).

TuVes HD: Canal 271 (Este) y Canal 140 (HD).

VTR: Canal 475 (SD) y Canal 810 (HD).

Canales FOX Premium Series en MÉXICO

SKY: Canal 431 (Este), Canal 432 (Oeste) y Canal 1431 (HD).

Canales FOX Premium Series en COLOMBIA

DirecTV: Canal 552 (Este), Canal 554 (Oeste) y Canal 1552 (HD).

Movistar TV: Canal 647 (Este), Canal 647 (Oeste) y Canal 927 (HD).

Canales FOX Premium Series en ECUADOR

Grupo TV Cable: Canal 432 (SD Este), Canal 434 (SD Oeste) y Canal 822 (HD).

DirecTV: Canal 552 (Este), Canal 554 (Oeste) y Canal 1552 (HD).

The Walking Dead: ¿cuáles son los capítulos de la temporada 10?

De acuerdo con la información proporcionada por el portal de FOX, estos son los capítulos de The Walking Dead temporada 10:

Capítulo 1: Día de entrenamiento

Capítulo 2: Nosotros somos el fin del mundo

Capítulo 3: Fantasmas

Capítulo 4: Haz callar lo susurros

Capítulo 5: Lo que siempre es

Capítulo 6: Vínculos

Capítulo 7: Abre tus ojos

Capítulo 8: El mundo antes

Capítulo 9: Presión

Capítulo 10: Acecho

Capítulo 11: Lucero de Alba

Capítulo 12: Camina con nosotros

Capítulo 13: Cómo nos volvemos

Capítulo 14: Mira las flores

Capítulo 15: La Torre

Capítulo 16: Un destino cierto

¿Dónde ver FOX Premium EN VIVO The Walking Dead: World Beyond?

Las producciones de Fox Premium se pueden observar a través de la app de FOX, donde disfrutarás —cuando quieras— eventos deportivos en vivo, películas, series, animaciones y más.

AMC Programación

Si estás interesado en conocer sobre la programación de AMC, debes ingresar su página web. Una vez ahí, tienes que seleccionar la opción "Horarios".