Two and a half men: Conchata Ferrell, "Berta", falleció a los 77 años

La actriz Conchata Ferrell, quien interpretó a "Berta" en la serie Two and a half men, falleció a los 77 años por complicaciones luego de un paro cardíaco, anunció el portal Deadline.

Jon Cryer, artista principal de la producción estadounidense, se despidió de su compañera de elenco mediante redes sociales. "Ella era una hermosa humana (...) Lloro por la mujer que extrañaré y por la alegría que trajo a tantos", mencionó.

Ferrell fue nominada dos veces a los Premios Emmy 2005 y 2007 por su participación en Two and a half men. Asimismo, ella también actuó en Good Times, Grace y Frankie, Buffy the Vampire Slayer y BJ and The Bear.

(Foto: Warner Bros)

Según Deadline, el director artístico fundador de Circle Rep, Marshall W. Mason, la halagó en una oportunidad. "Era exactamente el tipo de artista para quien creamos nuestro teatro: una intérprete profundamente honesta que inspiraría a nuestros dramaturgos a crear papeles para ella", recordó.

Conchata Galen Ferrell nació el 28 de marzo de 1943 en Charleston, West Virginia. Ella asistió a la Universidad de West Virginia y se graduó con un postgrado en estudios sociales en educación.