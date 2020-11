The Mandalorian 2x01 ONLINE: ¿cómo y dónde ver la temporada 2?

La segunda temporada de 'The Mandalorian' por fin se estrenó vía Disney Plus. La plataforma de streaming estrenó la esta serie que pertenece a la franquicia Star Wars ayer viernes 30 de octubre.

Si bien se conoció que la esperada entrega contará con 8 episodios, aún se desconoce qué temas se tratarán en la nueva historia protagonizada por Mando,Baby Yoda y compañía. Cada semana estará disponible una nueva aventura del actor Pedro Pascal como el cazarrecompensas de corazón noble.

En ese sentido, de 'The Mandalorian', producción creada por Jon Favreau, promete expandir mucho más su universo, ya que presentaría nuevos personajes y antiguos villanos. Incluso la exitosa serie continuará recuperando dos aspectos claves del mundo Star Wars:la estética del futuro usado y los planetas con seres de todas las razas.

(VIDEO: DISNEY PLUS)

¿De qué trata The Mandalorian?

'The Mandalorian' es la primera serie de televisión de acción real del universo Star Wars. La producción, que se ambienta tras los eventos finales del 'Episodio VI: The Return of the Jedi'. sigue los pasos del cazarrecompensas Mando (Pedro Pascal), quien recibe la misión de capturar a una criatura llamada Baby Yoda. Sin embargo, lejos de asesinarlo, el Mandaloriano decide proteger al pequeño personaje.