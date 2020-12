Netflix: “Attack on Titan” no estrenará final de temporada en Latinoamérica

"Attack on Titan" se estrenará en Netflix, pero solamente para Estados Unidos. La serie animada que es vista por millones de fans, no será transmitida para el público Latinoamericano. Esta noticia ha causado gran incertidumbre a pocos días de cerrar el 2020.

Como se recuerda, la última temporada que gira en torno de Eren Jaeger, Armin Arlert y Mikasa Ackermnan, será estrenada primero en las pantallas de Japón el 7 de diciembre y el 11 del presente mes en Estados Unidos.

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado la fecha exacta que en el que se estrenará la famosa historia. Así que por el momento los seguidores de la serie deberán verlo por otros servicios de Internet.

Por otra parte, el título del primer capítulo se llama "Del otro lado del océano". Esta noticia fue confirmada por NHK, sitio web japonés que seguidamente publica noticias relacionadas a “Attack on Titan” .

Finalmente, realizadores del anime señalaron que los nuevos episodios no serán estrenados para este mes de diciembre en América Latina. No obstante, no descartan que la serie llegue a mediados de 2021.