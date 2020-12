Gambito de Dama: ¿Qué es real y qué no lo es en la historia de la exitosa miniserie de Netflix?

Gambito de Dama se ha convertido en la nueva serie furor en Netflix. La historia que muestra a la prodigio Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) abriéndose paso en el circuito de ajedrez durante la década de los 60 y 70 ha calado rápidamente entre los fanáticos de este deporte-ciencia.

Sin duda, la miniserie ha dejado muchas incógnitas y dudas sobre esta miniserie y si se basa en hechos reales. A continuación te brindamos algunos detalles de lo que es y no es real en Gambito de Dama.

Basado en un libro ficticio

Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta serie es una adaptación de la novela homónima escrita publicada en 1983 por el escritor norteamericano Walter Tevis. Dicha historia no se basa en la vida de un personaje real. Beth Harmon es parte de la ficción, pero sí hay eventos reales y sucesos de ajedrecistas que se ven en la serie.

"Considero que Gambito de dama es un tributo a las mujeres inteligentes. Me gusta Beth por su valentía e inteligencia. En el pasado, muchas mujeres tuvieron que esconder su cerebro, pero hoy no '', señaló Tevis en una entrevista para The New York Times.

Guiños a Bobby Fisher y Zsuzsa Polgár

Sin embargo, existen varios rasgos del personaje de Beth Harmon que son similares a los que tenía en su momento el fallecido campeón mundial Bobby Fisher y del autor en sí. Y es que este tenía una obsesión maniática con el ajedrez, así como las fechas en la que este tuvo un punto álgido de su carrera -inclusive protagonizó en 1972 ante el soviético Borís Spasski el 'Encuentro del Siglo'-.

Un detalle curioso es que Walter Tevis admiraba a Bobby Fischer, a quien logró conocer en personaje y que se volvió un ejemplo para el escritor en una época difícil de su vida.

Ausencia femenina en el circuito de ajedrez

Otro de los aspectos reales que dejó Gambito de Dama son los guiños a figuras femeninas del ajedrez, como Nona Gaprindashvili o Zsuzsa Polgár, quienes en su momento rechazaron la opción de solo disputar torneos femeninos de ajedrez.

Y es que un detalle a tener en cuenta es que hace décadas, el circuito de ajedrez era dominado por hombres y era casi nula la presencia de mujeres. O, si es que había, existían sesgos que las limitaban a solo enfrentarse entre ellas. Esta situación es reflejada en diferentes parte de Gambito de Dama.

La píldora verde de Beth

Otro de los puntos polémicos de Gambito de Dama es la adicción de Beth Harmon a la popular pastilla verde, que se llama Xanzolam. Si bien esta no existe, está basado en un fármaco real que hoy conocemos como Valium (diazepam), Ativan (lorazepam) y Librium (clordiazepóxido).

¿De verdad drogaban a niños en orfanatos? Por más crudo que suene, sí se daban estas prácticas de recetar tranquilizantes a huérfanos en orfanatos, ello con el fin de mantenerlos tranquilos.

Inclusive, hace poco The Washington Post obtuvo la confirmación de un juez de que a los niños migrantes se les aplicaban drogas como tranquilizantes sin el consentimiento de sus padres en la frontera.

Lo que no es real

Es importante, como ya se mencionó, recordar que Beth Harmon no existió en la vida real y que todos los personajes también son ficticios.