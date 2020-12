Édgar Vivar reveló que se deprimió cuando acabó "El Chavo del 8" - VIDEO

"El Chavo del 8" marcó el corazón de los televidentes en todos los países del mundo. La producción se estrenó en México en 1971 y dejó de grabar episodios en 1980 ante la tristeza de todos. No obstante, su legado continúa.

Roberto Gómez Bolaños se ganó el cariño de los seguidores. Sin embargo, la figura de Édgar Vivar, quien interpretó a Ñoño y el señor Barriga, resalta mucho en la memoria de los fanáticos por su gran talento humorístico y excelente calidad de persona.

En ese contexto, el actor se presentó en "Tu-Night" con Omar Chaparro para contar anécdotas inéditas en el elenco de la serie. Él mencionó que se sintió muy triste cuando terminó "El Chavo del ocho" y tuvo que dejar sus personajes.

“Le hablé a Roberto y me dijo ‘sí, además ya es tiempo, necesitamos vacaciones’. Le respondí ‘tienes razón, necesitamos vacaciones’. Confieso que yo sí me deprimí, sí me sentí”, recordó.

Asimismo, el popular "Chespirito" cumplió seis años de fallecido el pasado 28 de noviembre. Vivar resaltó las virtudes de su excompañero del elenco con quien compartió filmaciones de capítulos.

“Era un ser excepcional en muchos sentidos. Él nunca buscó la fama y yo siempre he dicho que la fama debe ser consecuencia de tu trabajo, no tu finalidad, en el momento en que tú buscas la fama estás perdido, lo que te sustenta es tu trabajo y lo que eres tú como individuo”, precisó.