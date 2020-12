Resumen Disney Investor Day: lista de anuncios de Marvel, Star Wars, Pixar y los demás estrenos - VIDEOS

Disney 'adelantó' la Navidad este jueves luego de realizar una serie de anuncios de sus diferentes franquicias durante el Investor Day 2020. A continuación, realizamos un resumen de los mejores estrenos y novedades de sagas como Star Wars, Marvel, Pixar y otras producciones, de las cuales algunas podrán verse en Disney+.

1. Las novedades de Marvel Studios

SERIES DE MARVEL

- Se lanzó el primer tráiler de "The Falcon and The Winter Soldier", que estrenará el 19 de marzo en Disney Plus.

- El primer adelanto de "Loki", que llegará a Disney Plus en mayo del 2021.

- Se lanzó un nuevo adelantó de "WandaVision", que se estrenará en enero.

- Se presentó el adelanto de la serie animada "What if?", que mostrará una realidad alterna del UCM.

- Se dieron más detalles de las series "Hawkeye" (con Jeremy Reiner), "Ms. Marvel" (con Iman Vellani) y "Armor Wars" (con Don Cheadle).

- Se anunció que "She-Hulk" se estrenará en Disney+ y contará con Tatiana Maslany como protagonista. Además, Mark Ruffalo y Tim Roth aparecerán como Hulk y The Abomination, respectivamente.

- También se anunciaron tres nuevas series de Marvel: "Iron Heart", "Secret Invasion" (con Samuel L. Jackson como Nick Fury) y "Moon Knight".

- "I am Groot" será la serie del personaje de "Guardianes de la Galaxia" (Baby Groot)

- Guardianes de la Galaxia tendrá su especial navideño con todos los mismos personajes.

PELÍCULAS DE MARVEL

- Sin duda, en el apartado de películas, la mayor novedad fue el anuncio de "Los 4 Fantásticos", con Jon Watts en la dirección. Así, el equipo liderado por Reed Richards ingresará al UCM.

- Se confirmó el estreno de "Black Widow", con Scarlett Johanson como protagonista, para mayo del 2021 en cines.

- "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" fue confirmada para el 25 de marzo del 2022. Se dijo que tendrá mucha conexión con WandaVision y la próxima película de Spider-Man.

- Se confirmó "Captain Marvel 2", con Brie Larson como Carol Danvers nuevamete. Ms Marvel (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris) se unen al elenco. Se estrenará el 11 de noviembre del 2022.

- "Black Panther 2" llegará a los cines el 8 de julio del 2022 y no se reemplazará al personaje de Chadwick Boseman a modo de homenaje.

- "Thor: Love and Thunder" llegará también en mayo de 2022 y la gran novedad será la confirmación de Christian Bale como el villano Gorr the God Butcher.

- Se anunció la tercera película de la saga de Ant Man, la cual se llamará "Ant Man and the Wasp: Quantumania". Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas volverán a sus roles, pero el detalle más destacado será el debut de Kang el Conquistador (Jonathan Majors) en el UCM.

- "Shang- Chi", primera película asiática del UCM, llegará el 9 de julio del próximo año.

- No se brindaron mayores detalles de "The Eternals" o "Blade".

2. Las novedades de Star Wars

Películas de Star Wars

- Fue anunciado "Rogue Squadron", la cual estrenará en Navidad del 2023 y será dirigida por Patty Jenkins, que adelantó que la trama girará en torno a las aventuras de diferentes pilotos.

- Se confirmó que Taika Waititi está trabajando en una película de Star Wars. No se brindó mayor detalle.

Series de Star Wars

El Universo de Star Wars se expandirá a partir de estos años. El éxito de The Mandalorian permitirá y otras cintas dará paso a nuevas historias. A continuación, los anuncios para películas y series de esta franquicia.

- Llegarán una nueva temporada de "The Mandalorian".

- "Ashoka" (Con Rosario Dawson) y "Rangers of the New Republic" serán spin-offs de "The Mandalorian" y su espacio tiempo será en paralelo.

- Se ratificó la serie "Obi-Wan Kenobi" con Ewan McGregor y con el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader.

- También se confirmó la serie de Cassian Andor (Diego Luna), que apareció en "Rogue One: A Star Wars Story". Se estrenará en Disney Plus el 2022.

- Se dio más detalles de "Lando", que finalmente será una serie y no una película como se especuló.

- Veremos "Star Wars: The Bad Batch"," Star Wars: Visions" y "The Acolyte".

- Asimismo, llegará una nueva historia de droides con "A droid story", un nuevo héroe guiado por R2-D2 y C-3PO.

3. Las novedades de Lucasfilm

- Se dio a conocer una nueva película de Indiana Jones.

- Anunciaron "Children of Blood & Bone" y la serie "Willow" que llegará a Disney+.

4. Las películas animadas de Pixar

- El universo de Toy Story se expande con "Lightyear", una cinta que contará la historia de Buzz Lightyear. Chris Evans será la nueva voz del personaje, en lugar de Tim Allen. La películas estrenará el 17 de julio del 2022.

- Se confirmó los entrenos de "Luca" (junio del 2021) y "Turning Red" (marzo del 2022).

Contenido de Pixar para Disney+

- Llegará la serie "Dug Days" (Dug, el perro que vimos en "Up!")

- También veremos "Cars" (una nueva serie con Rayo McQueen y Mate).

- Además, fueron anunciados "Win or Lose", "Inside Pixar" y "Pixar Popcorn".

- La película "Soul" y el corto "Burrow" se estrenarán el 25 de diciembre en Disney Plus.

5. Las novedades de Walt Disney Studios

Películas de Disney

- Habrán nuevas versiones de "Más barato por docena" y "Tres hombres y un bebé".

- Está en proyecto una precuela de "El rey león".

"Sister Act 3", "Hocus Pocus 2", "Jungle Cruise", "Cruella" y "The Little Mermaid" también fueron anunciadas.

Contenido de Disney para Disney+

- Habrá una nueva película de "Pinocho", con Tom Hanks.

- "Peter Pan & Wendy" es otra de las novedades para Disney+.

- "Desencantada" será una precuela de "Encantada" (Amy Adams volverá en su rol protagónico).

- También fueron anunciados "Chip 'N Dale: Rescue Rangers", "Greek Freak", "Diary of a Wimpy Kig", "The Ice Age Adventures of Buck Wild" y "Night at the museum".

6. Las novedades de Walt Disney Animation Studios

Películas de Walt Disney Animation Studios

- Se revelaron los títulos "Encanto" y "Raya and the Last Dragon".

Series de Walt Disney Animation Studios para Disney+

- Llegarán las series "Moana, The Series", "Iwáju", "Tiana", "Zootopia+" y "Baymax".

7. Las novedades de Disney Television para Disney+

- Un spin-off de "La bella y la bestia".

- También se informaron los títulos "Percy Jackson and the Olympians" y "Swiss Family Robinson".

- En cuanto a series, llegarán los títulos "The Mysterious Benedict Society", "The Mighty Ducks: Game Changers", "Big Shot" y "Turner & Hooch".

8. Las novedades de National Geographic para Disney+

- Se anunciaron "Limitless With Chris Hemsworth", "Welcome to Earth" (con Will Smith) y "Genius" (perfil de Martin Luther King Jr.).

- A la vez, se confirmaron los títulos "Cousteau" (película documental), "Secrets of the Whales" (serie documental), "A Real Bug’s Life" (serie documenta) y "America The Beautiful" (serie documental).

9. Las novedades en FX

- El universo de Alien se expandirá con la serie "Alien".

- Se anunciaron los títulos "It’s Always Sunny in Philadelphia", "The Stones" (Basado en The Rolling Stones" y "Shogun".

10. Las novedades en Hulu

-Los siguientes títulos fueron confirmados: "The Handmaid’s Tale", "Nine Perfect Strangers", "Only Murders in the Building", "The Dropout", "Dopesick", "The Old Man", "American Horror Stories" Platform", "Reservation Dogs" y "Y: The Last Man".

- También se informó sobre un nuevo proyecto sobre la familia Kardashian-Jenner.

11. Las novedades en ESPN+

- Finalmente, algunas de las producciones deportivas que se ofrecerán son "Peyton’s Places", "Stephen A’s World", "Man in the Arena: Tom Brady" y "SportsNation".

