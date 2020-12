Ron Howard estrena documental 'Reconstrucción de Paradise' en National Geographic

National Geographic continúa sorprendiendo a su audiencia. En esta oportunidad, el popular canal de televisión estrenará este sábado a las 9.00 p. m. (hora local) 'La Reconstrucción de Paradise' del director Ron Howard e Imagine Documentaries.

'La Reconstrucción de Paradise' (Rebuilding Paradise en inglés) es un documental que está basado en la mañana del 8 de noviembre de 2018, cuando una devastadora tormenta de fuego envolvió la pintoresca ciudad de Paradise (California).

El siniestro bautizado Camp Fire se llevó la vida de 85 personas, obligó a 50 mil habitantes a abandonar sus hogares y destruyó el 95 por ciento de las estructuras. Según las autoridade, fue el incendio que produjo mayor cantidad de muertes en los últimos cien años en Estados Unidos.

(VIDEO: National Geographic)

En ese sentido, la emotiva obra del norteamericano Howard nos sumerge en una historia de fuerza y resistencia de cara a la tragedia: una comunidad arrasada por el desastre se une para recuperar lo perdido y así embarcase hacia el futuro.

"No hay duda de que el cambio climático es un factor que contribuye a estos históricos incendios, que ahora se están produciendo incluso en la costa occidental de Estados Unidos, devastando comunidades enteras. Esto debería ser un llamado de atención: Paradise podría ser cualquiera de nosotros", manifestó Ron Howard.

La opinión de la crítica

La 'Reconstrucción de Paradise', aclamado por la crítica por su "pertinencia especial que resuena con el momento actual", se proyectó en el Festival de Cine Sundance (enero 2020), luego tuvo un estreno mundial virtual el 21 de julio, en el que participaron más de seis mil personas, seguido por un muy exitoso estreno virtual y presencial en los cines el 31 de julio en Estados Unidos.

El documental se proyectó en la noche de la inauguración del Festival de Cine Documental del Instituto de Cine Irlandés en Irlanda el 21 de septiembre antes de debutar en los cines de Gran Bretaña el 25 de septiembre. El periódico británico The Mail on Sunday proclamó: "El documental meticulosamente ensamblado de Ron Howard no podía ser de más actualidad o más potente".