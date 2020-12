Henry Cavill sufrió accidente durante rodaje de la segunda temporada de “The Witcher”

Luego de dar vida al famoso Clark Kent en el ‘Hombre de Acero’ de Zack Sneyder allá por el 2013 y de sus apariciones en ‘La Liga de la Justicia’ y ‘Misión Imposible: Repercusión’, Henry Cavill decidió probar suerte en la pantalla chica protagonizando ‘The Witcher’ para Netflix.

La producción basada en los libros escritos por Andrzej Sapkowski fue un completo éxito en la plataforma por lo que los directivos confirmaron la realización de una segunda temporada. Como no podía ser menos, Cavill volverá como el protagonista principal para seguir dándole vida a Geralt de Rivia.

Sin embargo, el actor británico recientemente sufrió un accidente menor durante estas grabaciones de la segunda temporada. Según Deadline, Cavill tuvo una herida en la pierna lo cual lo obligó a abandonar el rodaje para recuperase durante unos días.

No obstante, The Sun informó, a través de un informante en la producción, que fue un golpe lo que le impidió a Henry Cavill seguir adelante. “De repente se detuvo y claramente estaba sufriendo mucho. No estaba claro si un objeto le había golpeado la pierna o era algún tipo de lesión”, detalló el medio en su informe.

“No fue lo suficientemente malo como para necesitar una ambulancia, pero arruinó el horario de filmación porque no puede caminar correctamente. Tenía que usar una armadura pesada en las escenas y simplemente no podía hacerlo con su lesión en la pierna”, agregaron.

Por suerte para la producción, las grabaciones de las escenas que no tienen al protagonista siguen adelante mientras que actor se recupera. Además, los productores tenían planeado unos días de vacaciones durante las fiestas de fin de año y a inicios del 2021 seguir con el rodaje en la ciudad de Londres.