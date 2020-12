'Misión imposible': Tom Cruise explota contra sus trabajadores por incumplir protocolos de sanidad

Un nuevo caso estremece Hollywood. Tom Cruise, actor que se hizo conocido por grabar una de las sagas más exitosas en la última década, estalló con algunos trabajadores que incumplieron con las medidas de sanidad.

Como se recuerda, tras la expansión del coronavirus en el mundo, las productoras de cine y otras empresas ligadas a presentar gran número de personas deben de seguir un lineamiento de protocolos de salubridad para prevenir algún contagio de COVID-19.

Sin embargo, esto no se habría cumplido por parte de algunas personas parte del staff, teniendo como resultado la furia y el enojo de Tom Cruise de inmediato.

Tras revelarse esta noticia y viralizarse en todas las redes sociales, cinco personas que conformaban parte del equipo, tomaron la decisión de renunciar al cargo que se les tenía asignado.

“El primer estallido fue grande, pero las cosas no se han calmado desde entonces. La tensión se ha ido acumulando durante meses y esta fue la gota que colmó el vaso. Desde que se hizo público ha habido más enfado y varios miembros del personal se han ido. Pero Tom no puede aguantar más después de todos los esfuerzos que han hecho para seguir filmando. Está molesto que otros no se lo tomen tan en serio como él. Al final, es él quien lleva el mando", señaló uno de los trabajadores que renunciaron.

Es bueno precisar que la pandemia fue uno de los grandes factores para que el rodaje de la cinta tenga grandes pausas y que, el presupuesto incremente con forme pasaron los meses.