Navidad: series navideñas para ver en Netflix, Disney Plus y HBO - VIDEO

Llegó la Navidad y eso es sinónimo de alegría. Si bien esta festividad se presenta en medio de una crisis sanitaria mundial sin precedentes, el espíritu navideño continúa vivo, ya que es un momento ideal para pasar tiempo al lado de la familia.

Por ello, LIBERO.PE armó una lista con las mejores series navideñas que puedes ver con los tuyos durante esta tradicional fiesta. Plataformas de streaming como Netflix, HBO y Disney Plus están ofreciendo contenidos temáticos para esta celebración.

Navidad en casa (Netflix)

Risas aseguradas. 'Navidad en casa' es una producción noruega que sigue a Johanne, una soltera de 30 años cansada de que a todas las personas les interese su vida sentimental. En una reunión familiar, la protagonista explota y miente diciendo que tiene novio. Por esta razón, ella iniciará una búsqueda de 24 horas para llevar un nuevo pretendiente a las cenas navideñas. ¿Logrará su objetivo?

(VIDEO: NETFLIX)

Cuento de Navidad (HBO)

Fantasía y drama. 'Cuento de Navidad' es la nueva adaptación de la novela de Charles Dickens. Esta serie, de 3 capítulos, nos sumerge en la historia de Ebenezer Scrooge, un anciano arisco que odia la Navidad. Sin embargo, una noche recibe la visita de tres fantasmas del pasado, presente y futuro que le enseñarán algo que hará cambiar su forma de ver el mundo.

(VIDEO: YOUTUBE)

Días de Navidad (Netflix)

'Días de Navidad' presenta la celebración navideña de cuatro hermanas en su casa. Durante los capítulos, se narra tres etapas clave en sus vidas: la adolescencia, la vida adulta y la tercera edad. Con el paso del tiempo, ellas descubren profundos secretos.

(FOTO: NETFLIX)

Feliz Navidad y esas cosas (Netflix)

Cuando Don Quinn intentar manejar el estrés por las exigencias de los suyos ante la temporada navideña, su hija Emmy llega de Los Ángeles con su nuevo novio, Matt. La situación podrá a prueba el carácter de Don, quien se caracteriza por ser un padre muy testarudo.

(VIDEO: NETFLIX)

Especiales por Navidad

En esta parte, hemos querido aprovechar para recomendarte algunos capítulos de Navidad de las series más famosas.

High School Musical: The Musical: El Especial de Navidad(Disney Plus)

Disney Plus rescató a la popular trilogía de High School Musical para desarrollar una nueva adaptación que cuenta las experiencias de un grupo de estudiantes del East High School. Más allá de la serie, la plataforma del ratón lanzó 'High School Musical: The Musical: El Especial de Navidad'. La entrega de 45 minutos contará con adelanto de la segunda temporada.

(VIDEO: DISNEY PLUS)

Friends: El del armadillo navideño

Para muchos, 'El del armadillo navideño' es el mejor capítulo de 'Friends'. En este episodio 10 de la séptima temporada, Ross se viste del armadillo navideño y realiza una plan para enseñar a Ben sobre Janucá.

(FOTO: WARNER BROS TELEVISION)

Black Mirror: Blanca Navidad (Netflix)

Mientras Matt (Jon Hamm) y Joe (Rafe Spall) están preparando la cena de Navidad, escuchan en la radio la canción "I Wish It Could Be Christmas Everyday" de Wizzard. Este hecho genera que ambos hombres cuenten aspectos de sus vidas. El especial está ubicado en el cuarto episodio de Black Mirror 2.