The Walking Dead 10x18: la serie estrenó un nuevo capítulo EN VIVO vía Star Premium

VER Star Premiun (antes Fox Premium) y Star Channel (Fox Channel) EN VIVO The Walking Dead 10x18. La décima temporada emitió el domingo 7 de marzo su décimo octavo capítulo en países como Perú, México, Argentina, Chile y España.

The Walking Dead promete seguir sorprendiendo a sus fanáticos tras su regreso a la pantalla chica. En este nuevo episodio, los seguidores de la serie de zombies podrían conocer la primera relación amorosa de Daryl Dixon (Norman Reedus).

¿Qué sucedió en The Walking Dead temporada 10, capítulo 17?

The Walking Dead 10x17 nos mostró que la seguridad de Negan, quien estaba en mejor posición, se está en juego nuevamente. En tanto, Daryl Dixon y Maggie Greene comienzan a luchar inesperadamente contra una amenaza invisible y desconocida

The Walking Dead temporada 10: sinopsis capítulo 18

SIN SPOILERS. En The Walking Dead 10x18 titulado "Encuéntrame" ( Find me) "una aventura para Daryl y Carol (Melissa McBride) se vuelve de lado cuando se encuentran con una vieja cabaña. Daryl se remonta a los años en que dejó el grupo después de que Rick desapareciera mientras revive una época que solo el apocalipsis podía manifestar".

The Walking Dead 10x18 tráiler

A continuación, échale un vistazo al avance de la temporada 10, episodio 18:

(VIDEO:THE WALKING DEAD)

The Walking Dead 10x18:horarios para ver el estreno vía Star Premium

-Perú: 9.30 p. m. (domingo 7 de marzo)

-Colombia:9.30 p. m.(domingo 7 de marzo)

-Ecuador:9.30 p. m.(domingo 7 de marzo)

-Argentina: 11.30 p. m.(domingo 7 de marzo)

-Chile: 11.30 p. m.(domingo 7 de marzo)

-México: 8.30 p. m. (domingo 7 de marzo)

The Walking Dead 10: ¿Dónde ver el estreno del capítulo 18?

El episodio 18 de la temporada 10 de The Walking Dead(10x18) se podrá VER EN VIVO en Latinoamérica este domingo 7 de marzo vía Star Premiun, conocido anteriormente como Fox Premium.

The Walking Dead 10x18: ¿Cómo ver el estreno vía Star Premium Series en Perú?

-DirecTV: Canal 552 (Este), Canal 554 (Oeste) y Canal 1552 (HD).

-Movistar TV: Canal 647 (Este), Canal 648 (Oeste) y Canal 927 (HD).

The Walking Dead 10x18: ¿Cómo ver el estreno vía Star Premium Series en Argentina?

-DirecTV: Canal 552 (Este), Canal 554 (Oeste) y Canal 1552 (HD).

-Telecentro:Canal 461 (Oeste), Canal 462 (Este) y Canal 1061 (HD Este).

-Supercanal: Canal 459 (Digital) y Canal 949 (HD).

-Cablevisión: Canal 261 (SD/HD Este) y Canal 262 (SD Oeste).

-Movistar TV: Canal 400 (HD).

-Cablevisión Flow: Canal 261 (HD Este).

-Dibox: Canal 260.

The Walking Dead 10x18 vía Star Channel: horarios para América Latina

-Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 p.m.(lunes 8 de marzo)

-Argentina y Chile: medianoche(lunes 8 de marzo)

-México: 9:00 p.m.(lunes 8 de marzo)

-España: 8:00 p. m.(lunes 8 de marzo)

The Walking Dead 10: ¿Dónde ver la repetición del capítulo 18?

La repetición del capítulo 18 de la temporada 10 de The Walking Dead (10x18) se podrá ver ONLINE en Latinoamérica este lunes 8 de marzo vía Star Channel, conocida anteriormente como Fox Channel.

The Walking Dead Temporada 10: episodios de la segunda parte

The Walking Dead 10x17: Home sweet home

The Walking Dead 10x18: Find me

The Walking Dead 10x19: One more

The Walking Dead 10x20: Splinter

The Walking Dead 10x21: Diverged

The Walking Dead 10x22: Here’s Negan