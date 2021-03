Oscar 2021: ¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar vía streaming?

El lunes 15 de marzo, Nick Jonas y Priyanka Chopra, dieron a conocer a todos los nominados que estarán presente en la próxima edición de los Oscar 2021. Donde se premiará a las mejores películas, así como a los actores y actrices.

Ante ello, cabe recordar que, por la pandemia mundial que estamos atravesando a causa del nuevo coronavirus muchas de las películas que irán a la gran gala del cine tuvieron que estrenarse a través de diferentes plataformas de streaming para no seguir cambiando su fecha de lanzamiento en cines.

Dentro de dichas producciones tenemos a Soul, Mank, El juicio de los 7 de Chicago y A love song for Latasha. Que son film que no pudieron llegar a las salas de cine, sin embargo, están dentro de la nominación por el cambio de reglamento que hubo para los Oscar 2021.

Dicho todo ello, en las siguientes líneas te dejamos una lista de las películas nominadas a la estatuilla doradas que puedes ver por medio de las plataformas de streaming.

¿Cómo ver las películas nominadas?

Son varias plataformas que fueron utilizadas para entrenar las producciones nominadas al Oscar 2021. A continuación, te detallamos todas.

-Nomadland - disponible en Hulu

-A love song for Latasha - disponible en Netflix

-Soul – disponible en Disney Plus

-El juicio de los 7 de Chicago – disponible en Netflix

-The United States vs Billie Holiday – disponible en Hulu

-La madre del blues – disponible en Netflix

-Judas y el mesías negro – disponible en HBO Max

-Mank – disponible en Netflix

-Sound of metal – disponible en Amazon Prime Video

-My octopus teacher - disponible en Netflix

-Minari – disponible en Amazon Prime Video

-Crip camp - disponible en Netflix

¿Qué producciones fueron nominadas a mejore película?

-The father

-Judas and the black messiah

-Mank

-Minari

-Nomadland

-Promising young woman

-Sound of metal

-The trial of the Chicago 7

Con toda esta información, podrás ver las películas antes que llegue el gran evento de los Oscar que se llevará a cabo el 25 de abril del 2021.