Disney Plus: ¿Cómo vincular tu cuenta al Smart TV para ver The Falcon and the Winter Soldier?

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará este viernes vía Disney Plus y los fanáticos del UCM se preparan para poder disfrutar del primer capítulo de esta serie desde la comodidad de su casa mediante el celular, computadora o del mismo televisor.

En ese contexto, la mayoría de usuarios ha optado por vincular su cuenta al Smart TV, pero desconocen el procedimiento. Por eso, te lo mostraremos para ver la nueva producción de Marvel Studios.

¿Cómo vincular la cuenta de Disney Plus al Smart TV?

Para acceder a Disney+ en tu televisor inteligente primero deberás haber contratado el servicio y luego deberás seguir los siguientes pasos:

- Instalar la aplicación en el Smart TV.

- Una vez dentro de la aplicación te aparecerá un código.

- Deberás ingresar a la página de Disney Plus Begin a través de tu celular o computadora, haciendo clic AQUÍ.

- En la página que se te mostrará deberás colocar el código que aparece en tu TV y estarás accediendo a la vinculación correspondiente.

¿Cuánto cuesta suscribirse a Disney+?

A través de la página web de Disney Plus podemos conocer los planes y precios ara adquirir este servicio de streaming.

- Costo mensual: S/ 25.90.

- Costo anual: S/ 259.90.

Ambos paquetes incluyen 7 días de prueba totalmente gratis.

The Falcon and the Winter Soldier: ¿Cuánto durará cada episodio?

The New York Times se comunicó con los actores de la serie quienes confesaron que cada capítulo durará entre 45 a 55 minutos.