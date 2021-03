¿Dónde ver estreno "The Falcon and The Winter Soldier" ONLINE por Disney +?

"The Falcon and the Winter Soldier" ("Falcon y el Soldado de Invierno"), la segunda serie oficial del Universo Cinematográfico, se estrena este viernes 19 de marzo vía ONLINE por la plaforma streaming Disney Plus en todo el mundo. Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon) y Sebastian Stan (Bucky Barnes/El Soldado del Invierno) regresan a sus papeles de superhéroes tras la épica batalla en "The Avengers: Endgame". Ambos asumirán el desafío de tomar el lugar de Steve Rogers (personaje interpretado por Chris Evans), quien les dejó su escudo de vibranium luego de retirarse como el Capitán América.

Luego del éxito de "WandaVision", "The Falcon and the Winter Soldier" se presenta como la mejor apuesta de Disney Plus a falta del siguiente serie en el calendario: "Loki". Al menos las reseñas nos dan a pensar de que tendremos más acción que comedia en nuestros personajes. Tendrá un desarrollo distinto y, tal vez, similar a la experiencias vividas con la trama del memorable "Captain America: the Winter Soldier". Sin entrar a los spoilers, te damos la información necesario para que puedes ver el estreno del capítulo 1 de la primer temporada.

¿Cuántos capítulos tiene "The Falcon and the Winter Soldier"?

Marvel Studios confirmó que "The Falcon and the Winter Soldier" solo contará con seis episodios oficiales que se grabaron en Georgia. Cada uno de estos se estrena cada 7 días. Aquí las fechas del estreno de las entregas que se verán por Disney +.

Episodio 1 – 19 de marzo

Episodio 2 – 26 de marzo

Episodio 3 – 2 de abril

Episodio 4 – 9 de abril

Epísodio 5 – 16 de abril

Episodio 6 – 23 de abril

Los episodios de "Falcon y el Soldado del Invierno" tendrán un tiempo de 40 y 60 minutos de duración respectivamente.

"Falcon y el Soldado del Invierno" promete ser una de las mejores series del año y ya estamos cerca de descubrirlo.

Horarios para ver estreno oficial de "Zack Snyder's: Justice League" en Sudamérica

País Ciudad Hora Perú Lima 03:00 a. m. Argentina Buenos Aires 05:00 a. m. Ecuador Quito 03:00 a. m. Chile Santiago 05:00 p. m. Colombia Bogotá 03:00 a. m. Uruguay Montevideo 05:00 a. m. Paraguay Asunción 05:00 a. m. Brasil Brasilia 05:00 a. m. Venezuela Caracas 04:00 a. m. Bolivia La Paz 04:00 a. m.

Horarios para ver estreno de "The Falcon and the Winter Soldier" en Estados Unidos

Ciudades Zona Horaria Hora Washington DC Hora estándar del este 03:00 a. m. Nueva York Hora estándar del este 03:00 a. m. Los Ángeles Hora estándar del Pacífico 01:00 a. m. Las Vegas Hora estándar del Pacífico 01:00 a. m. Chicago Hora estándar central 03:00 a. m.

Horarios para ver estreno de "The Falcon and the Winter Soldier" en México, Canadá y Centroamérica

País Ciudad Hora México CDMX, México DF 02:00 a. m. Canadá Toronto 04:00 a. m. Costa Rica San José 02:00 a. m. Honduras Tegucigalpa 02:00 a. m. El Salvador San Salvador 02:00 a. m. Guatemala Ciudad de Guatemala 02:00 a. m. Panamá Ciudad de Panamá 03:00 a. m. Puerto Rico San Juan 02:00 a. m. R. Dominicana Santo Domingo 03:00 a. m. Cuba La Habana 03:00 a. m.

Horarios para ver estreno de "The Falcon and the Winter Soldier" en España y países de Europa

País Ciudad Hora España Madrid 09:00 horas Italia Roma 09:00 horas Francia París 09:00 horas Alemania Berlín 09:00 horas Portugal Lisboa 08:00 horas Reino Unido Londres 08:00 horas Países Bajos Ámsterdam 09:00 horas Suiza Zúrich 09:00 horas Rusia Moscú 11:00 horas Suecia Estocolmo 09:00 horas

Horarios para ver estreno de "The Falcon and the Winter Soldier" en Japón, Corea del Sur y Australia

País Ciudad Hora Japón Tokio 17:00 horas Corea del Sur Seúl 17:00 horas Australia Canberra 19:00 horas Nueva Zelanda Wellington 21:00 horas

