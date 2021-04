Disney Plus Begin: ¿Cómo vincular tu cuenta con Smart TV?

Disney Plus actualizó su catálogo de series, documentales y películas. Además de los episodios de The Falcon and The Winter Soldier, la conocida plataforma de streaming añadió varios títulos para este mes de abril.

En ese sentido, Raya y el último dragón (23/04), Los ciclos de la Tierra (16/04) y El secreto de las ballenas (02/04) son los estrenos más esperados. Por si fuera poco, se subirán las primeras dos entregas de la saga Una noche en el Museo.

Asimismo, la mayoría de los suscriptores han decidido vincular Disney+ a sus Smart TV para disfrutar los contenidos desde la comodidad del televisor. Sin embargo, algunos no pueden hacerlo. Por ello, te dejamos una guía con las indicaciones que debes tener en cuenta para realizarlo de manera rápida y efectiva.

Pasos para vincular cuenta de Disney Plus al Smart TV

-Instalar la aplicación en el Smart TV.

-Una vez dentro de la aplicación te aparecerá un código.

-Luego ingresarás a la página de Disney Plus Begin a través de tu celular o computadora, haciendo clic AQUÍ.

-En la página que se te mostrará deberás digitar el código que aparece en tu TV y estarás accediendo a la vinculación correspondiente.

Disney Plus: ¿Cuánto cuesta suscribirse?

Mediante el portal oficial de Disney Plus, podrás conocer los precios para contratar al servicio de streaming. Ambos paquetes incluyen 7 días de prueba gratis. Cabe precisar que el precio puede variar en caso que el pago se realice en otras monedas, plataformas o medios de pagos.

-Costo mensual: S/ 25.90.

-Costo anual: S/ 259.90.

De acuerdo con Walt Disney Co., a principios de marzo Disney+, su plataforma de contenidos, superó los 100 millones de suscriptores, lo que representa un avance importante dentro de su ambiciosa estrategia para convertirse líder de los servicios por suscripción. ¿Peligra Netflix?