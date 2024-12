Netflix: conoce los estrenos del 27 de setiembre al 3 de octubre

Los amantes de las series y películas estarán contentos, ya que esta semana Netflix traerá muchas sorpresas y por ello en esta nota te revelaremos qué producciones se estrenarán desde hoy, 27 de setiembre, hasta el domingo 3 de octubre. Fuimos canciones, Culpable, Jumanji: Siguientee nivel y The Seven Deadly Sins: Cursed by Light; son de las más llamativas.