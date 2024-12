Creador de 'El Juego del Calamar' : "Creían que no iba a ser un éxito"

El director de la serie coreana comentó que 'El Juego del Calamar' fue escrita hace diez años y que cuando ese entonces lo mostró a los productores le dijeron que no era muy realista.

"Creían que no era realista, algo salido de una historia de un cómic y que no iba a tener éxito. Por eso no recibí inversión en ese momento", detalló Dong-hyuk.