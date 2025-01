Luis Miguel, vía Netflix: ¿Qué veremos en la tercera temporada?

Como se sabe, en 2008, Luis Miguel generó una enorme deuda por no declarar los impuestos generados por su penthouse en el edificio Jade en Brickell ,en Miami, la cual ascendía a los 132 mil dólares. En 2006, también tuvo problemas por no no pagar una deuda de uso de un terreno en Acapulco. En 2011 volvería a encontrar un problema similar, por no pagar los honorarios prometidos a un abogado llamado William Brockhaus. Por lo que esto también sería abordado en la serie.