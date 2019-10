Insólito: Apple es demandada por ruso que lo acusa de volverlo gay

Un ciudadano ruso identificado como D.E. Razumilov acaba de demandar a Apple Rusia por un millón de rublos, equivalente a 14 mil euros, como compensación por influenciarlo a volverse gay. Lo cual, según el demandante, le ha causado daños morales.

Según medios locales, Razumilov declaró que instaló una aplicación para administrar criptomonedas en su celular. Tiempo después unas personas desconocidas le depositaron 69 Gaycoins, adjuntando el mensaje "Don't blame until you do that" (No culpes hasta que lo hagas).

"Realmente pensé que cómo iba a juzgar algo sin intentarlo, así que decidí probar las relaciones con personas del mismo sexo, y después de dos meses, puedo decir que estoy enredado en relaciones íntimas con hombres y no puedo dar marcha atrás"

Declaró Razumilov en su testimonio que fue compartido por el medio Govorit Moskva.

Es por esto que Razumilov ha decidido demandar a la marca de la manzana, ante el Tribunal de Distrito de Presnesky, diciendo que " la compañía lo empujó de forma manipuladora a lo que en Rusia se llama una "orientación sexual no tradicional", algo que le causó sufrimiento moral y daño mental".

Sumado a esto, el demandante ruso ha declarado que ahora tiene un novio y que no sabe como explicar dicha situación a sus padres. También añade que su vida a cambiado para peor y nunca volverá a ser normal por culpa de la aplicación Waves Wallet la cual no es desarrollada por Apple si no por el ciudadano ucraniano Alexander Ivanov.

Recordemos que el contexto en el cual se da esta historia es un país en el cual el ser homosexual puede acarrear consecuencias sociales y, sobre todo, penales.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No te olvides las últimas partidas del torneo de Clash Royale ESGO por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)