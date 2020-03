Pixar abre cursos gratuitos de animación en medio de la cuarentena

¿Alguna vez te imaginaste aprender junto a una de las marcas más poderosas en animación? Pixar aprovechó en la darle la vuelta a la situación que atraviesan muchos tras estar en cuarentena por el COVID-19 y decidió abrir cursos de animación por internet.

Esta idea ha sido pensada para aquellos que desearon desde niños aprender como se realizaban sus personajes favoritos, como Toy Story o la tan famosa y entrañable UP.

La noticia ha impresionado a muchos fanáticos en el mundo, luego de que Pixar comunicara en su cuenta oficial de Twitter que dichos cursos serán totalmente gratuitos.

✨Looking for something fun to do today? ✨



Let us introduce you to Pixar in a Box, our handy online tool that teaches animation through math, science, and art. Visit https://t.co/I3IPRXNBtl to learn more! pic.twitter.com/UUR67yQ7xt