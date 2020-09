All New Chevrolet Onix: La más alta tecnología y seguridad al alcance de todos

Con el objetivo de fortalecer su portafolio de autos medianos para el mercado peruano, Chevrolet presentó el All New Onix. Este nuevo modelo destaca por su conectividad y tecnología a bordo, seguridad inigualable desde la versión de entrada y desempeño único gracias a su motor turbo. Además, cuenta con un diseño refinado y deportivo que expresa el lenguaje global de la marca americana.

Este nuevo vehículo proviene de un nuevo proyecto global desarrollado por General Motors en el que más de 1300 profesionales de todo el mundo, se juntaron para construir este auto en las plantas internacionales de México, China y Brasil. “Cada 20 segundos se vende un All New Onix. Es el vehículo más vendido de Sudamérica y uno de los 10 autos más vendidos en el mundo gracias a los superiores niveles de tecnología, conectividad, seguridad y performance que ofrece. Se han realizado rigurosas pruebas en más de 4.5 millones de kilómetros, con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros clientes”, indicó Marco Kohatsu, Gerente General de General Motors Perú.

Pero ¿por qué es el auto más vendido de Sudamérica? El All New Onix de Chevrolet es considerado el primer auto conectado en su segmento, pues es el único en ofrecer una conexión 4G LTE de fábrica, lo cual lo convierte en el más tecnológico de su categoría. Además, posee altos niveles de seguridad, diseño y un motor turbo que se ha convertido en el favorito de los consumidores latinoamericanos.



Seguridad al alcance de todos

Con una calificación de 5 estrellas en la prueba de choque de Latin Ncap, el All New Onix es uno de los autos más seguros de su segmento. Cuenta con 6 airbags de serie, estructura reforzada, dirección eléctrica, control de crucero, control de estabilidad y tracción, distribución electrónica de frenado y ABS en sus diferentes versiones. Además, cuenta con asistente de estacionamiento automático y asistente de arranque en pendiente, tecnología de seguridad que ayudarán a mantener protegidos tanto a pasajeros, como a transeúntes. “El All New Onix es uno de los primeros autos en incluir el servicio de asistencia remota OnStar, un servicio de seguridad y asistencia exclusiva 24/7, el cual le permitirá al conductor contactarse con policías, bomberos, o paramédicos con tan solo presionar un botón”, como explicamos en nuestro lanzamiento de Onstar la pasada semana, mencionó Juan Yokens, gerente de Marketing de General Motors Perú.

La mejor tecnología abordo

El All New Onix se convierte en el primero en su categoría en ofrecer un hotspot 4G LTE Wi-Fi a bordo, el cual abre un panorama infinito de posibilidades de conectividad del usuario con el auto. Con esto, los usuarios podrán conectar su smartphone a la red de Internet del vehículo y navegar sin inconvenientes. Además, podrán conectar hasta 7 dispositivos de forma simultánea para que todos los ocupantes puedan disfrutar de un viaje conectado. “Desde General Motors estamos empleando la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) para complementar la seguridad y eficiencia de los vehículos conectados. Este nuevo modelo, marca desde Chevrolet el inicio de una nueva era de autos conectados accesibles para todos los peruanos”, finalizó Kohatsu.

De igual forma, el All New Onix es compatible con el app MyChevrolet el cual le permitirá al conductor la apertura de puertas, encender el auto, climatizar el vehículo antes de ingresar, tener un diagnóstico en tiempo real de los neumáticos, motor y transmisión, agendar una cita al concesionario, entre otros. Ya a bordo, cuenta con una pantalla de 7 pulgadas de nueva generación de Chevrolet MyLink la cual permite proyectar y utilizar aplicaciones como Android Auto, Apple Car Play, Spotify, Waze, WhatsApp, entre otras, sin soltar las manos del volante.

Motor turbo

Para el Perú, el All New Onix está equipado con dos motorizaciones. La primera, un motor muy eficiente de 1.2L el cual genera 88 HP. La segunda motorización disponible es el tan esperado motor 1.0L Turbo que, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades o manual de 5 velocidades, que genera una potencia de 115 caballos de fuerza y 160 NM de torque. La combinación perfecta entre un buen rendimiento de combustible y performance.

Otra de las novedades de este vehículo es que cuenta con gran espacio interior para beneficio y confort de sus ocupantes, un plus en su segmento. Líneas estéticas refinadas que brindan un aspecto deportivo y elegante a la vez. Está equipado con faros delanteros tipo proyector y luces de conducción diurna en LED, lo cual resalta la imagen premium del nuevo modelo.

El All New Onix ya se encuentra disponible en toda la red de concesionarios Chevrolet. Los precios van por la versión sedán desde $15,390, mientras que la versión hatchback ya está disponible desde $13,990.